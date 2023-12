Chiara Ferragni, la Procura di Milano indaga anche sulle uova di Pasqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato Chiara Ferragni ma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano che l’altro ieri ha aperto una inchiesta, senza indagati nè titolo di reato, sul caso del dolce natalizio pubblicizzato dalla nota influencer con una sorta di campagna benefica. Oggi il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, ha firmato la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf per compiere accertamenti pure sull’operazione legata alle uova pasquali di Dolci Preziosi. L’azienda ha chiarito di non avere responsabilità nell’affaire beneficenza.

Sul fronte specifico del caso Ferragni-Balocco, l’esposto che ha portato la procura di Cuneo ad aprire un fascicolo sul caso Ferragni-Balocco “è stato presentato dal Codacons”. Lo precisa in una nota la stessa associazione di consumatori. L’azienda Balocco ha la sede a Fossano.

Loading...

“La vicenda di Chiara Ferragni obbliga tutti, non solo quindi il mondo della comunicazione e il commercio in genere, a una profonda riflessione di carattere principalmente etico in merito alla responsabilità degli influencer nei confronti del pubblico di riferimento”. Lo dichiara Domenico Colotta, presidente di Assocomunicatori, in merito alla vicenda Ferragni-Pandoro Balocco. “A questo punto, non è più rinviabile una regolamentazione giuridica della figura degli influencer, volta a dare un’efficace tutela ai professionisti che svolgono tale attività con serietà, e in grado di garantire ai consumatori una comunicazione pubblicitaria trasparente e ispirata a principi etici. L’attuale far west normativo – conclude Colotta – sta creando modelli che non possono essere da esempio per le giovani generazioni”.