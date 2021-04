Caso Floyd: la giuria condanna per omicidio l’ex poliziotto Derek Chauvin

4' di lettura

Colpevole. La giuria del tribunale di Minneapolis ha amesso un verdetto di colpevolezza per l’ex agente di polizia Derek Chauvin, per tutti e tre i reati di omicidio dei quali era stato accusato nel caso di George Floyd.

La giuria del tribunale di Minneapolis ha trovato all’unanimità Chauvin responsabile di aver ucciso il 46enne afroamericano Floyd lo scorso maggio. Una decisione attesa da un Paese in grande ansia, in una vicenda-simbolo delle tensioni razziali e delle polemiche sul comportamento della polizia nei confronti della comunità di colore. Giurati, avvocati e accusato sono rientrati nel pomeriggio in aula in vista della lettura del verdetto. Una decisione rapida, meno di due giorni di deliberazioni, che aveva fatto presagire una decisione di colpevolezza. Subito dopo la rapida lettura del verdetto, reato per reato, il giudice ha ringraziato i giurati e li ha congedati. La pena verrà annunciata successivamente

I tre reati

Più in dettaglio, la giuria (sette donne e cinque uomini; sei bianchi, quattro neri, due che si identificano come multirazziali) ha dovuto esprimersi su tre reati di omicidio, di diversa gravità, nei confronti di Chauvin. I giurati potevano decidere colpevolezza o innocenza su ciascuno dei reati, che non sono mutualmente esclusivi. I reati considerati erano omicidio di secondo grado non intenzionale, che prescriveva Chauvin avesse ucciso Floyd nel commettere un altro reato grave, in questo caso di aggressione. L’omicidio di terzo grado prevedeva che Chauvin avesse agito con azioni “molto pericolose” e nel disprezzo dei rischi per la vita altrui. La terza accusa, omicidio colposo di secondo grado, era di fatto per irresponsabile negligenza. Comportano rispettivamente e teoricamente un massimo di 40, 25 e 10 anni di carcere, ma le linee guida per la sentenza potrebbero ridurrebbe una eventuale somma ad una pena di forse 27 anni. I giurati avevano cominciato a riunirsi per quattro ore lunedì sera, al termine delle arringhe finali di accusa e difesa, e avevano ripreso alle 8 di mattina di martedì ora locale per annunciare che avevano raggiunto una decisione verso le 3 di pomeriggio. Il verdetto deve essere unanime.

Biden, prove “schiaccianti”

Il Presidente Joe Biden, nel segno del difficile momento attraversato dal Paese, aveva già deciso alla vigilia di rivolgersi alla nazione subito dopo la decisione della giuria. Nelle ultime ore, con la giuria ormai isolata per le deliberazioni, ha chiamato la famiglia di Floyd per esprimere la sua vicinanza e ha detto di “pregare che il verdetto sia un verdetto giusto”. In una insolita e esplicita presa di posizione ha indicato di considerare le prove di colpevolezza nel caso come “schiaccianti”. Affermazioni che rivelano il rilievo politico del verdetto, che ha portato alla luce le divisioni del Paese: denunce di irrisolto razzismo e violenza della polizia da un lato; accuse di eccessive critiche e volontà di tagliare i necessari fondi alle forze dell’ordine dall’altro. I repubblicani hanno attaccato le parole nei giorni scorsi del deputato democratico Maxine Waters che è parsa invitare a ulteriori proteste in caso di una assoluzione di Chauvin.

Lo stato d’emergenza

Nel clima di alta tensione, a Minneapolis è stata mobilitata da giorni la guardia nazionale, almeno tremila soldati in tutto. E il governatore democratico del Minnesota Tim Walz ha dichiarato un preventivo stato d’emergenza autorizzando, se necessario, l’aiuto di forze dell’ordine da stati limitrofi. A Minneapolis numerosi business hanno chiuso e barricato gli ingressi. Le scuole hanno attivato lezioni remote. Altre città americane, da Philadelphia a Washington e New York, hanno preso misure d’emergenza.