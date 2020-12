Caso Gregoretti, Salvini: «Rivendico quello che ho fatto, da Conte mi aspetto dica la verità» L’ex ministro dell’Interno è intervenuto in conferenza stampa al temine dell’udienza preliminare. Il premier sarà sentito a Roma dal Gup Sarpietro. L’avvocato del leghista Bongiorno: video Conte agli atti, governo condivise. L’ex responsabile dei Trasporti: false notizie su mio “non ricordo”

Gregoretti, Toninelli: Salvini scarica responsabilità sue

A Catania si sono accesi i riflettori sulla seconda udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti ad Augusta il 31 luglio 2019. Nell'aula bunker del carcere di Bicocca davanti al Gup Nunzio Sarpietro, che li ha convocati come testimoni, sono stati chiamati a deporre gli ex ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Difesa, Elisabetta Trenta.

Salvini, rivendico quello che ho fatto

Presente in aula Salvini, che al temine dell’udienza preliminare ha parlato in conferenza stampa: «Rivendico con orgoglio quello che ho e abbiamo fatto - ha affermato il leader della Lega -: a differenza degli altri non cambio idea sulla base delle convenienze. Per me coerenza e dignità sono due parole che hanno un valore. No come Toninelli: su due ore in aula per un'ora e mezza ha detto che non si ricorda e che comunque non era responsabilità sua. Io mi assumo, con i colleghi che erano con me, totalmente e con orgoglio il successo delle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina».

«Da Conte mi aspetto dica la verità»

Quanto al presidente del Consiglio alla guida dell’esecutivo giallo verde, Salvini ha confidato che «dal premier Conte mi aspetto la verità: dica quello che è accaduto, senza favori».

Bongiorno: video Conte agli atti, governo condivise

Prima di entrare in aula a Bicocca l’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno ha detto che «il video in cui il premier Giuseppe Conte parla del governo e del ruolo dell'esecutivo nella decisione sugli sbarchi in Italia di migranti come idea condivisa è nella memoria difensiva già depositata agli atti del procedimento».

Toninelli, interesse governo per collocamento

«Non ricordo, è passato tanto tempo...», ha risposto l'ex ministro ai Trasporti Toninelli a Bongiorno che gli aveva chiesto se «ricordasse di avere firmato questo divieto di ingresso di transito e sosta che poi viene annullato dal TAR, ricorda? C'è anche la sua firma su su questo episodio, la può riconoscere la sua firma?». Toninelli ha sottolineato che «la linea del Governo era quella di fare interessare gli altri Stati europei al collocamento dei migranti. Ma ogni sbarco era un caso a parte» .