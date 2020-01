Caso Gregoretti, oggi si vota. Ecco il peso dei partiti in Giunta e gli scenari possibili Sul piatto la decisione se dare il via libera o meno all’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. È il primo tempo della partita: sul dossier si pronuncerà anche l’Aula di palazzo Madama di Andrea Carli

Gregoretti, lunedì Giunta Senato vota su Salvini. Polemiche Pd

Il conto alla rovescia è iniziato, così come la partita a scacchi tra maggioranza e opposizione. Una partita che potrebbe avere strascichi su questi ultimi giorni di campagna elettorale, in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Nel pomeriggio di oggi si riunirà la Giunta delle immunità del Senato. L’organo, che si compone di 22 membri (più il presidente 23), sarà chiamato a decidere se dare il via libera o meno all’autorizzazione a procedere nei confronti del senatore della Lega Matteo Salvini nell’ambito del caso Gregoretti.

A dicembre la richiesta del tribunale dei ministri di processare Salvini

L’autorizzazione è stata richiesta a dicembre dal tribunale dei ministri di Catania. I tribunali dei ministri sono organismi ad hoc messi in campo nei distretti di Corte d’appello: la loro competenza scatta ogni volta che bisogna processare un ministro per un reato svolto nell’esercizio delle sue funzioni. Il capo d’accusa che viene mosso all’ex ministro dell’Interno è di sequestro di persona. Dopo il voto della Giunta, comunque, l’autorizzazione a procedere dovrà essere confermata anche dal Senato affinché Salvini possa essere processato.

Vertice di maggioranza prima della seduta della Giunta

È atteso nelle prime ore del pomeriggio un vertice di maggioranza per definire la strategia da adottare nella seduta della Giunta. Allo stato attuale l’ipotesi di M5S, Pd, Iv e LeU è quella di disertare la riunione a Sant’Ivo alla Sapienza, sede della Giunta. Questa scelta si configurerebbe come una forma di protesta nei confronti di Casellati. La presidente del Senato è stata infatti criticata dalla maggioranza per aver votato insieme ai sei esponenti dell’opposizione in occasione della riunione della Giunta per il regolamento, che si è tenuta venerdì 17 gennaio. Grazie al voto di Casellati è stato deciso di confermare per oggi, 20 gennaio, il voto della Giunta sul caso Diciotti.

In Aula al Senato il secondo tempo della partita

Allo stato attuale la strategia della maggioranza sarebbe quella di non presentarsi in Giunta. L’obiettivo di questa mossa sarebbe quello di far ricadere sulle spalle dell’opposizione di centrodestra la scelta se concedere o meno l’autorizzazione. Se alla fine passasse il sì alla proposta del presidente Gasparri che chiude all’ipotesi di mandare a processo Salvini, ragionano dalla maggioranza, la partita non sarebbe comunque chiusa. Il parere della Giunta per le immunità potrà comunque essere ribaltato quando il dossier passerà all’esame dell’Aula di Palazzo Madama. Il redde rationem finale è atteso per il 17 febbraio, quando le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria del 26 gennaio saranno oramai alle spalle. In aula a Palazzo Madama il voto della Giunta dovrà essere confermato o meno. E allora la maggioranza potrà cambiare linea, e votare questa volta a favore del processo per il leghista. Dal punto di vista della maggioranza M5S-Pd-Iv e LeU, la scelta di non presentarsi in Giunta avrebbe il vantaggio di privare Salvini della possibilità di sfruttare il cavallo della richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti in questi ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto. La strategia della maggioranza deve però fare i conti con un’altra strategia: quella messa sul tavolo nelle ultime ore dal leader leghista.

Salvini ai suoi: «Votate per mandarmi a processo»

Di fronte alla probabile mossa della maggioranza di tirarsi fuori in questo primo round del match, infatti, Salvini ha delineato uno sua “contromossa”: alla vigilia del voto ha chiesto ai senatori del Carroccio di «votare per mandarmi al processo». «Rischio 15 anni, più di uno stupratore, di uno spacciatore - ha ricordato -. Bene, mandatemi a processo. Credo che tutti gli italiani mi abbiano pagato lo stipendio per difendere i confini del Paese, che non era un mio diritto ma un mio dovere». Una mossa strumentale in vista delle regionali.