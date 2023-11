Indi trasferita in un hospice. Papa Francesco: vicino alla famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

I macchinari che tengono in vita la piccola Indi Gregory, la bimba inglese di 8 mesi affetta da una gravissima malattia mitocondriale, stanno per essere staccati. Indi Gregory è stata trasferita in un hospice e «lì, oggi le verrà tolto il ventilatore e le verrà messa una maschera per l’ossigeno che potrà tenere per una settimana». Lo ha detto a LaPresse Dean Gregory, il papà della bimba gravemente malata che è a fianco alla sua piccola con la moglie Clare. «Spero che la mia guerriera sopravviva fino a lunedì», ha aggiunto Dean, che racconta di essere «distrutto e arrabbiato» perché «il Regno Unito ha condannato a morte una bambina ancora viva invece di accettare l’offerta dell’Italia di curarla senza alcun costo per il governo britannico».

Le parole dell’avvocato

A far capire l’andamento della giornata era stato l’avvocato Simone Pillon che, insieme al portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus Jacopo Coghe, sta seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda, in contatto con i legali inglesi e la famiglia della piccola, e che aveva detto che i macchinari potevano essere staccati in mattinata (ore 11 inglesi, 12 italiane). La piccola Indi Gregory è stata trasferita nell’hospice individuato per la sospensione dei supporti vitali e le procedure sono in corso, ha confermato il legale.

Il Papa si stringe alla famiglia di Indi, prega per loro

Anche Papa Francesco è intervenuto, e «si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra». È quanto ha comunicato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.



Il Codacons fa ricorso

Sul caso di Indi Gregory, il Codacons ha presentato questa mattina un ricorso d’urgenza al Tribunale civile di Roma, chiedendo ai giudici di ordinare la sospensione dei distacchi dei macchinari che tengono in vita la bimba. In base al ricorso dell’associazione, la cittadinanza italiana conferita ad Indi e la garanzia di cure specialistiche nel nostro Pese legittimerebbero pienamente i giudici italiani ad esprimersi sul caso. «La decisione dell’Alta Corte Britannica che ha respinto i ricorsi dei genitori di Indi viola l’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ai sensi del quale “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona” – scrive il Codacons nel ricorso – Violato anche l’art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che prevede il diritto alla vita ai sensi del quale “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”.