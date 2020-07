Caso marò, l’arbitrato internazionale dà ragione all'Italia. All’India solo un risarcimento

Media indiani: “L’Italia deve pagare i danni,ha vinto Delhi”

Nonostante la questione sia ancora sospesa, avendo la Corte dell’Aja solo stabilito la giurisdizione italiana sul caso, il sito India Today sottolinea come l’India “ha vinto il caso” perchè “ha il diritto a risarcimento ma non può processarli”. “In base alla sentenza del Tribunale, i due marò hanno violato il diritto internazionale e di conseguenza l'Italia ha violato la libertà di navigazione dell'India”, per cui “l'India ha il diritto di ricevere un risarcimento dall'Italia per la perdita di vite subita”, prosegue il sito indiano.

La soddisfazione dei ministri Guerini e Di Maio

“Un risultato che accogliamo con soddisfazione, che mette fine a una vicenda che andava avanti da anni, particolarmente gravosa anche per i suoi aspetti umani. Per questo rivolgo un affettuoso pensiero ai nostri due marò e alle loro famiglie per i difficili momenti che hanno vissuto”. Questo il commento a caldo del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, soddisfatto del verdetto del Tribunale dell'Aja al pari del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Non abbiamo mai smesso di seguire questo caso, ma voglio ringraziare anche chi mi ha preceduto per la costanza e la determinazione impiegate su questa vicenda. L'Italia naturalmente rispetterà quanto stabilito dal Tribunale arbitrale, con spirito di collaborazione. Oggi si mette un punto definitivo a una lunga agonia. Un abbraccio ai nostri due marò e alle loro famiglie”, si legge in una nota diffusa da Di Maio.

La versione delle autorità indiane

Secondo la versione indiana, nel pomeriggio del 15 febbraio 2012 il peschereccio St. Antony chiese l'intervento della Guardia costiera indiana riportando di essere stato investito da colpi di arma fuoco e descrivendo sommariamente l'imbarcazione da cui provenivano gli spari. Dopo le prime indagini, l'Enrica Lexie risultò essere una delle quattro navi in transito nella zona al momento dei fatti, ma anche l'unica che rispose positivamente sul fatto di avere o meno subito attacchi in mare. Secondo gli inquirenti indiani, il peschereccio colpito non era un battello dedito alla pirateria ma era stata comunque raggiunta da colpi di arma da fuoco proveniente dalla nave italiana, colpi che portarono alla morte di due pescatori.

La versione dell’Italia

Secondo la versione del governo italiano, la Enrica Lexie venne invece avvicinata da un'imbarcazione da pesca con a bordo persone armate con evidenti intenzioni di attacco. I sei militari del battaglione San Marco, a bordo della petroliera italiana come forza di protezione contro possibili attacchi pirata, misero in atto, in accordo con le regole d'ingaggio previste, “graduali azioni dissuasive” contro un “naviglio” sospettato di ospitare pirati, fino a sparare in acqua tre serie di colpi d'avvertimento a seguito dei quali il natante cambiò rotta. Solo in seguito, al momento dell'attracco a Kochi, il comandante della nave italiana venne informato delle indagini in corso riguardo alla morte di due pescatori. Il comandante fu poi costretto a consegnare i marò alla polizia locale a causa di “evidenti, chiare, insistenti azioni coercitive indiane”. Da qui, l’avvio del complesso contenzioso internazionale tra India e Italia sulla giurisdizione e le responsabilità penali dei due Fucilieri di marina,