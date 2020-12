Caso Mediaset, Vivendi denuncia l’Italia alla Commissione Ue Dopo la lettera inviata al Governo per protestare contro l'emendamento cosiddetto “salva Mediaset”, la media company alza il livello dello scontro di Andrea Biondi

Dopo la lettera inviata al Governo per protestare contro l'emendamento cosiddetto “salva Mediaset”, la media company alza il livello dello scontro

Sul caso Mediaset Vivendi presenta alla Commissione europea una denuncia contro lo Stato italiano. Dopo la lettera inviata al Governo per protestare contro l'emendamento cosiddetto “salva Mediaset”, la media company che fa capo a Vincent Bolloré passa alle vie di fatto, innescando la procedura che come risultato potrebbe un domani portare al riconoscimento di una infrazione per lo Stato italiano.

Va detto che si tratta di un processo lungo, ma con questa mossa sicuramente il gruppo francese alza il livello dello scontro. E lo fa a qualche giorno dall'udienza del Tar che il 16 dicembre si esprimerà sul ricorso di Vivendi contro la delibera Agcom che nel 2017 ha portato Vivendi a congelare parte delle sue quote in Mediaset all'interno del trust Simon Fiduciaria.

Il momento scatenante è stato quello del 3 settembre scorso, quando la Corte di giustizia Ue ha bocciato, ritenendola contraria alle norme dell'Unione, la normativa italiana (Legge Gasparri e Tusmar) che ha portato Vivendi a dover segregare in un trust parte delle sue azioni essendo la stessa media company transalpina azionista, in contemporanea, di Telecom (dove è prima azionista con il 23,9%) e di Mediaset (seconda azionista con il 28,8% e il 29,9% dei diritti di voto ma con il 19,19% piazzato in Simon Fiduciaria).

La decisione dell'avvocatura di Stato di richiedere al Tar di esprimersi il 16 dicembre rinviando la decisione, ha poi sicuramente fatto da detonatore rispetto a una pratica che comunque sembrava già avviata. A essere messo all'indice da parte dei francesi è l'emendamento “salva Mediaset” che dà ad Agcom la possibilità di intervenire, con un'istruttoria di sei mesi, nelle more di quella che dovrà essere la definizione di una legge di settore.

Ma Vivendi ha puntato l'indice anche contro la decisione di Agcom di non sospendere subito la sua delibera dopo la pronuncia della Corte Ue, oltre che la mancata apertura di un'istruttoria, come chiesto dai francesi a marzo, per verificare se Mediaset fosse scesa con i suoi ricavi sotto il 10% del Sic, facendo decadere la condizione che attivava la legge che vietava la contemporanea presenza di Vivendi in Telecom e Mediaset.