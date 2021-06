Caso Nvidia, l’Antitrust cinese diventa chiave di volta per il mercato dei chip

Soprattutto, c’è molto scetticismo sul responso finale: sarà l’Antitrust cinese così equanime da scardinare il mercato nazionale dei semiconduttori aprendo alla concorrenza straniera e, soprattutto, chiarendo le dinamiche ancora oscure di Arm China?

Perchè in questo scenario globalizzato Arm China è controllata di fatto da Allen Wu, orgini cinesi, passaporto americano, contrario al takeover di Nvidia che, invece, vorrebbe disfarsene. Nominando nuovi vertici.

Le resistenze di Arm China

Ma Allen Wu è un osso duro, uno che non si ferma davanti a nulla d’altronde finora ha accumulato un patrimonio personale di ben 7,5 miliardi di dollari. Nonostante il voto contrario del consiglio di amministrazione ha creato un fondo - molto a rischio - per compensare i diritti d’autore con una maggiore presenza straniera nel mercato dei semiconduttori cinesi.

L’Antitrust cinese, finora, ha picchiato duro sui colossi dell’online, comminando multe a raffica per Alibaba, Tencent, Meituan & co. In più i suoi poteri sono in fase di rafforzamento, l’ ultima legge sui brevetti configura l’abuso del diritto di autore come un comportamento che può alterare la concorrenza. Pechino sta utilizzando l’Antitrust per regolamentare il mercato, è lo stesso Piano quinquennale a farne uno strumento per “governare in maniera armonica lo sviluppo dell’economia”. Le incursioni straniere, invece, sono ancora tutte da valutare.

Cina, cosa cambia per le star dello streaming con la nuova legge sul copyright