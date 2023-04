Caso Orlandi, per Papa Francesco su Wojtyla illazioni offensive e infondate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Certo di intepretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”. Lo ha detto papa Francesco al Regina Coeli, applaudito dai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, dopo una settimana di polemiche partite dalle voci su Papa Wojtyla riportate in tv dal fratello di Manuela Orlandi sulla scomaparsa della sorella.



L'avvocato di Orlandi in Vaticano



Nessun nome sul caso Orlandi. L’avvocato Laura Sgrò, legale di Pietro Orlandi, è stata ricevuta in Vaticano dal promotore di Giustizia Alessandro Diddi per riferire in merito alle fonti di informazione riguardanti Giovanni Paolo II e più in generale sul caso della ragazza scomparsa.

L'avvocato - ha comunicato la Santa Sede - ha scelto di opporre il segreto professionale riguardo a quanto detto dall’Orlandi in tv su “voci” relative a presunte abitudini di Wojtyla che, secondo quanto detto dal fratello della giovane scomparsa nel 1983, «la sera usciva con due suoi amici monsignori polacchi, e non andava certo a benedire le case». Replica di Sgrò: «Attaccare il segreto professionale è attaccare la libertà e la ricerca indipendente della verità».



La dura replica dell'Osservatore romano

Riguardo queste affermazioni in tv una presa di posizione ufficiale è arrivata dal Vaticano due giorni fa. Su Vatican News il direttore editoriale della Santa Sede, Andrea Tornielli ha commentato con un articolo dal titolo “Accuse assurde e infamanti”. Nell'articolo Tornielli commenta: «Prove? Nessuna. Indizi? Men che meno. Testimonianze almeno di seconda o terza mano? Neanche l'ombra. Solo anonime accuse infamanti».