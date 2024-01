Caso Pozzolo, procura e carabinieri lavorano sui testimoni. Fdi pensa alla sospensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei confronti del deputato di FdI Emanuele Pozzolo, un provvedimento del partito è atteso a breve. A comunicarlo potrebbe essere la stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Le testimonianze raccolte dagli investigatori sullo sparo esploso dalla pistola di Pozzolo durante un cenone di Capodanno a Biella, ospite anche il sottosegretario Andrea Delmastro, sono colpi duri. La posizione di Pozzolo si fa a ogni ora più pesante. Dentro FdI, quasi tutti lo considerano “indifendibile”. Meloni viene descritta come molto irritata.

Verso la sospensione dal partito

Per il momento, il provvedimento di cui si parla è la sospensione dal partito. Poco cambia che venga inflitta o che arrivi con un atto imposto a Pozzolo, un’autosospensione. La previsione è che l’annuncio venga fatto durante la conferenza stampa della presidente del Consiglio. Anche perché, in quanto leader del partito, il pallino è in mano a lei. Altrimenti dovrebbe entrare in campo una procedura interna, con la chiamata in causa dei probiviri, che allungherebbe i tempi. Oggi Pozzolo avrebbe avuto anche un confronto con i vertici dl partito.

Le indagini

Sul caso Pozzolo le indagini proseguono, tra i numerosi testimoni tutti ascoltati e l’attesa per l’esito dello Stub, l’esame per la presenza di polvere da sparo su mani e vestiti, ma il fulcro resta una domanda inevasa: la ragione per cui il deputato di Fdi, durante i saluti che era passato a fare verso l’1.30 ai festeggiamenti di Capodanno appena conclusi nel Biellese, abbia estratto la mini-pistola che aveva con sé. Nonostante il porto d’armi, il comportamento viene se non altro visto come incauto, prima che pericoloso, considerato che poi uno sparo accidentale ha ferito lievemente una persona (Luca Campana, 31 anni) il giovane genero di un agente di scorta di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia. Che al momento, però, non ha ancora presentato querela, anche se per farlo ha 60 giorni di tempo.

Avviato il sequestro di altre sei armi

Sequestrato il mini revolver, per Pozzolo è stata avviata inoltre la procedura anche per ritirare le altre sei armi, pistole e fucile, custodite nella sua casa di Vercelli dove ha residenza la moglie. Fatto è che agli atti Emanuele Pozzolo ha detto: «L’arma è mia, ma non ho sparato». Gli esiti dello Stub arriveranno dal Ris di Parma, che non ha però i vestiti di Pozzolo, negati dal deputato in forza dell’immunità parlamentare.

I racconti dei testimoni

Gli inquirenti intanto stanno vagliando i racconti di chi era lì. Non più le trenta persone che avevano festeggiato la vigilia nei locali dell’ex asilo di Rosazza, ora proloco, ma quelle rimaste fino a tardi, una ventina, contando anche alcuni bimbi. Le testimonianze, minorenni ovviamente esclusi, sono state acquisite ora tutte dalla procura di Biella e dai carabinieri, che si stanno occupando del caso. Lo spavento per il colpo della piccola arma da fuoco e il ferimento sono nel racconto di tutti, con la corsa poi da una parte a tranquillizzare i bambini presenti, portati in un’altra stanza, e dall’altra a chiamare i soccorsi per Luca Campana. Sulle testimonianze resta riserbo, perché proprio dai dettagli gli inquirenti cercheranno di ricostruire quanto accaduto quando il deputato di Fdi è arrivato dalla sua residenza nel paese accanto, Campiglia Cervo, dove aveva festeggiato. Sarebbe stato lui, secondo alcuni presenti, ad avere tirato fuori l’arma.