Caso Report, ministra Santanchè al Senato: «Ho agito nel rispetto delle leggi e non ho ricevuto favoritismi»

È il giorno dell’intervento di Daniela Santanchè, ministra del Turismo nel governo Meloni , in aula al Senato. Pochi minuti dopo le 15 è intervenuta per un’informativa, per fornire chiarimenti in merito alle accuse sulla conduzione dei suoi affari, avanzate dalla trasmissione Report. Visibilia, il gruppo che Santanchè ha fondato e di cui è rimasta come socia di maggioranza e amministratrice fino all’anno scorso, è al centro di una indagine della Procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio che non si dovrebbe chiudere prima della fine dell’estate. Non è previsto un voto.

«Ho fatto ricorso alle leggi vigenti»

Nell’intervento in aula l’imprenditrice ha chiarito di aver fatto ricorso «a strumenti messi a disposizione di tutte le imprese dalle leggi ancora vigenti. Il mio progetto di ristrutturazione è molto più virtuoso di quello di altre aziende nelle stesse condizioni. Essere un imprenditore e anche un politico non significa che gli sia proibito fare ricorso alle leggi vigenti, non ho avuto favoritismi ma nemmeno ci deve essere un’indebita penalizzazione ad personam».

«Mio patrimonio per risanare società, aspettavo plauso»

«Per questa complessa operazione di risanamento» (delle 4 società Visibilia. ndr) - ha ricordato Santanchè - ho messo a disposizione il mio patrimonio, per tutto ciò mi sarei quasi aspettata un plauso e sfido chiuqnue a indicarmi un numero cospicuo di persone che impegnano tutto il patrimonio per salvare le aziende».

«Chi mi accusa non piccolo risparmiatore ma finanziere»

«Voglio chiarire subito - ha detto Santanchè - che la persona cui attingono i miei detrattori come grande accusatore a differenza di quanto riferito in televisione e su altri mezzi non è un piccolo ripsarmiatore ma secondo le notizie che lui stesso ha divulgato è una sorta di finanziere che si è trasferito prima a Londra poi in Svizzera e a Montecarlo e ora risiede alle Bahamas».

«Ho subito dato disponibilità a riferire»

«A fronte della richiesta di alcuni gruppi di opposizione - ha continuato -ho subito dato disponibilità a riferire in Senato. Ho preferito non far pesare al Governo di cui faccio parte le conseguenze di una campagna di odio nei miei confronti. Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi. Non ci sono annotazioni per carichi pendenti», ha affermato, mettendo in evidenza la «strumentalizzazione politica che da settimane si sta facendo contro di me. Sono qui perché ho un rispetto estremo per il parlamento, e per i cittadini che qui rappresentiamo». «Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio», ha continuato.