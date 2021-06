Caso Report, se la fonte è meno tutelata lo è anche la democrazia

Ciò detto, in ogni caso, non si può non notare che qualcosa, nella decisione del Tar, stride. È certamente vero che la Rai gestisce un servizio pubblico. Tuttavia, è altrettanto vero che alcune trasmissioni sono senza dubbio riconducibili all’attività giornalistica. Quest’ultima, a livello sia nazionale sia sovranazionale, gode di uno statuto peculiare e di garanzie specifiche. Ciò in quanto essa è collegata alla libertà di manifestazione del pensiero, su cui si regge la vita democratica: per meglio deliberare, bisogna ben conoscere. Una ancora maggiore libertà va garantita nel controllo del potere che, in assenza di tale controllo, tende a degenerare.

Fonte tutelata uguale a cronista più informato

La disciplina sulla tutela della fonte appartiene proprio a quello statuto. L’identità della fonte può essere rifiutata (da un giornalista professionista, limitazione di dubbia costituzionalità) persino al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria; ed è soltanto il giudice che può obbligarne la rivelazione quando ciò sia indispensabile per la prova del reato. Ancora: la giurisprudenza nazionale ed europea ha ritenuto illegittimo il sequestro di telefoni, agende, computer di giornalisti volto a svelare la fonte di notizie, anche rilevanti per le indagini. Lo scopo è quello di favorire il racconto di fatti al giornalista, nella rassicurante certezza che le regole dell’ordinamento gli permettono di proteggere l’anonimato di chi si è esposto. Fonte tutelata significa cronista più informato, quindi più efficace nel proprio mestiere di guardiano del potere e più autorevole davanti all’opinione pubblica.

Non si riesce davvero a comprendere per quali ragioni il giornalista della televisione pubblica debba subire una disciplina di sfavore, se non altro in termini di obblighi di trasparenza, rispetto a qualunque altro suo collega.

I giudici amministrativi rassicurano sul fatto che la decisione non implicherà la violazione del segreto professionale, in quanto l’ostensione riguarderebbe scambi di informazioni scritte fra la redazione e soggetti pubblici. Non conosciamo gli atti e dunque non possiamo prendere posizione sul punto.

Il giornalista del servizio pubblico non va indebolito

Tuttavia in generale ci pare che in punto di diritto la decisione non sia condivisibile. Non crediamo, infatti, possa esservi dubbio che l’attività giornalistica, da chiunque posta in essere, soggetto privato o gestore di un servizio pubblico, debba avere la medesima disciplina, in particolare quando si tratta delle caratteristiche tipiche del mestiere che ne fanno, appunto, un pilastro della vita democratica.