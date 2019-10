Caso Taranto come su «Scherzi a parte» Sembra di essere su “Scherzi a parte”. Ma non c’è la regia. E, alla fine, nessuno riderà. Sull’ ex Ilva è tutto fuori controllo. Nell’impresa e nella politica di Paolo Bricco

Lucia Morselli – formatasi alla scuola di Franco Tatò, principale specialista italiano di contabilità industriale in fabbrica – ha trovato a Taranto una situazione drammatica con perdite che più fonti indicano in 2 milioni di euro al giorno.

È l’ultimo tassello di un mosaico ad alta conflittualità generale che Arcelor Mittal ha visto comporre come uno dei peggiori mai delineatosi nella sua storia di multinazionale che ha compiuto turnaround di acciaierie in ogni parte del mondo, anche in teatri di guerra. Il Partito Democratico – un tempo, nemmeno troppo lontano, il partito delle fabbriche – si è sottomesso ai Cinque Stelle che hanno la leadership politica su qualunque tema industriale e, in questo caso specifico, dall’iniziale “no all’acciaio, sì all’allevamento delle cozze e al turismo, chiudiamo l’impianto e facciamo un parco giochi” ora parlano di fine del ciclo integrale e di introduzione dei forni elettrici.

Peccato che questa evoluzione dei Grillini, in apparenza razionale, non contempli gli effetti occupazionali, oltre che sistemici per il nostro tessuto produttivo, di una simile scelta. Il Pd – che peraltro esprime il ministro del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano detto Peppe, teoricamente di matrice industrialista Svimez – ripete il mantra della decarbonizzazione e – protagonista minore di questa puntata politico economica di “Scherzi a parte” – accetta senza battere ciglio l’eliminazione di ogni scudo giuridico, offrendo su un piatto d’argento ad Arcelor Mittal la possibilità di una causa miliardaria o perlomeno realisticamente la rimodulazione dell’accordo con lo Stato italiano, che sembra l’obiettivo della multinazionale, che non a caso ha scelto una negoziatrice come la Morselli.

C’è un punto intorno a cui tutto cade e decade: che cosa significa «chiudiamo gli altoforni e mettiamo i forni elettrici». Che, qualunque scelta faccia Arcelor Mittal nelle prossime settimane per bloccare l’emorragia finanziaria di Taranto con piani di dura ristrutturazione basati sul ciclo a caldo, è invece quello che il governo ha deciso essere il migliore dei mondi possibili. Basta parlare con chi opera nell’acciaio in Italia. A seconda delle combinazioni e delle modulazioni fra ciclo integrale e forni elettrici (al di là della domanda su chi li pagherebbe), a Taranto - dove oggi in Ilva lavorano in 8.200 - servirebbero dalle 3mila alle 6mila persone in meno. C’è poco da ridere.