Caso Vivendi, perché non è più una pura fantasia una fusione Mediaset-Telecom Il Consiglio di Stato smentisce il Tar e annulla la delibera Consob che aveva stabilito la sussistenza del controllo di fatto su Telecom da parte di Vivendi. Ecco le conseguenze di Antonella Olivieri

Il Consiglio di Stato smentisce il Tar e annulla la delibera Consob che il 13 settembre 2017 aveva stabilito la sussistenza del controllo di fatto su Telecom da parte di Vivendi. Che ai tempi non solo era, come oggi, alla soglia dell’Opa con una quota del 23,94% del capitale ordinario, ma aveva che dichiarato sull’incumbent nazionale l’avvio dell’attività di direzione e controllo col suo ceo, Arnaud de Puyfontaine, che aveva assunto i poteri ad interim in Telecom nell’interregno tra la gestione di...