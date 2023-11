Caso Zuncheddu, garante dei detenuti Testa: ora si attende l’assoluzione, perché un innocente è stato 32 anni in carcere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Appena lo hanno fatto uscire dal carcere Beniamino Zuncheddu si era avviato a piedi per tornare a casa. Una casa che aveva lasciato all’età di 26 anni per entrare in prigione, accusato di aver compiuto l’8 gennaio 1991 un triplice omicidio sulle montagne di Sinnai. Gesuino Fadda, di 56 anni, il figlio Giuseppe Fadda, di 24 e il pastore, Ignazio Puxeddu, di 55, tutti di Sinnai, furono uccisi. Il genero di Fadda, Luigi Pinna, di 29 anni, di Maracalagonis (Cagliari), poi diventato il principale accusatore dell’imputato, rimase gravemente ferito. La scarcerazione di Beniamino è stata disposta nell’ambito del processo di revisione presso la Corte d’Appello di Roma. L’avvocato Mauro Trogu aveva presentato istanza per la libertà condizionale. «Sono 32 anni che sono in carcere da innocente e ora sono stanco di resistere. Voglio il riconoscimento della mia innocenza prima di morire», ha detto Beniamino Zuncheddu.

Avevo voglia di scappare via, lontano dal carcere

«Avevo voglia di scappare via, lontano da quel posto», ha detto Beniamino Zuncheddu (video), finito in carcere da innocente e rimasto dietro le sbarre per oltre 32 anni. «Avevo voglia di libertà. Avevo perso la speranza, non ci pensavo più. Ora aspetto l’assoluzione definitiva. Devo riorganizzare un po’ il cervello», ha detto appena fuori dal carcere di Cagliari Uta, dove ha ricevuto l’ordinanza di sospensione della pena. Poi a Burcei in auto, dove lo attendeva la festa organizzata in parrocchia dagli abitanti. Un paese in festa, che lo ha sempre sostenuto, tanto che a Beniamino nella sala parrocchiale gremita hanno messo il riconoscimento della fascia tricolore da sindaco.

Dopo la liberazione Beniamino Zuncheddu con la Garante dei detenuti della Sardegna Irene Testa e con Simone Monni, sindaco di Burcei

Beniamino aveva perso la speranza

«Aveva perso la speranza Beniamino», racconta Irene Testa, Garante dei detenuti della Sardegna e tesoriera del Partito radicale. «La notizia della scarcerazione è giunta inaspettata, dopo tanta attesa. Nessuno si aspettava l’arrivo dell’ordinanza di scarcerazione di sabato, quando le cancellerie sono chiuse, anche se tutti eravamo pienamente coscienti che c’era un innocente in carcere da 32 anni». Beniamino, racconta Irene Testa, «appena ha avuto i fogli dell’ordinanza in mano, ha raccolto rapidamente le sue cose in un paio di buste ed è uscito. Si stava incamminando a piedi verso Burcei. E dal carcere di Uta al paese ci sono 40 chilometri. In macchina si impiega almeno un’ora».

Zuncheddu aveva paura che o volessero riportare dentro

In auto Beniamino «aveva paura che da un momento all’altro volessero riportarlo dentro», racconta Irene Testa. In un video girato nell’auto che lo riporta a casa Beniamino dice di essere «in macchina, appena uscito dal carcere, contento di tornare al mio paese, Burcei». «Felice, ma disorientato - racconta Irene Testa - festeggiato nella parrocchia di Burcei come se arrivasse il santo patrono, con fuochi d’artificio e fascia da sindaco». Nominata a febbraio Garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa è entrata nella vicenda a cavallo di Ferragosto, in un periodo nel quale tutti sono in ferie, quando l’avvocato Mauro Trogu l’ha cercata per raccontarle il caso.

Beniamino non sopportava più il carcere

«Beniamino stava male e come garante potevo andare in carcere a trovarlo. Ci sono andata subito la domenica. Beniamino non sopportava più la situazione, il processo di revisione in atto da tre anni senza novità, nonostante le intercettazioni fossero chiare e inequivocabili».