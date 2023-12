Caso Zuncheddu, il teste chiave: il poliziotto mi disse che Beniamino non aveva un alibi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche questo non sarà un Natale da uomo libero per Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo in carcere dal 1991, accusato di triplice omicidio e di un tentato omicidio sulle montagne di Sìnnai, in Sardegna. Beniamino si è sempre proclamato innocente, una linea che non ha mai abbandonato anche quando gli promettevano benefici carcerari in cambio di una confessione. «Sono innocente», ha sempre ripetuto Beniamino, sopportando anni dietro le sbarre, condannato in via definitiva all’ergastolo: fine pena mai.

Quello di Beniamino Zuncheddu si avvia a essere riconosciuto come uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana: poco meno di 33 anni in carcere da innocente. La vicenda di Beniamino Zuncheddu, difeso dall’avvocato Mauro Trogu, è stata portata alla ribalta nazionale dalla Garante dei detenuti della Sardegna e tesoriera del partito radicale Irene Testa.

Il 19 dicembre quattro interrogatori

Il 19 dicembre era la giornata nella quale era attesa la sentenza finale del processo di revisione di Benianimo Zuncheddu, ma il procuratore generale ha chiesto di audire altri sette testimoni. E tutto è slittato in avanti. Il 19 dicembre saranno sentiti i primi quattro testimoni e in una successiva udienza gli altri tre. Poi la sentenza, che a questo punto dovrebbe slittare a fine gennaio 2024.

Zuncheddu è in prigione dal 1991

Il pastore sardo è in carcere dal 1991, accusato di un triplice omicidio e di un tentato omicidio sulle montagne di Sìnnai. Un delitto che ha sempre gridato di non aver commesso. La svolta per Beniamino quando la sorella, Augusta, incarica della difesa del fratello un giovane avvocato, il penalista Mauro Trogu. Zuncheddu ha ottenuto la sospensione della pena solo il 25 novembre scorso. Beniamino era stato giudicato colpevole in tre gradi di giudizio in base alla testimonianza di Luigi Pinna, l’unico sopravvisuto alla strage.

Le intercettazioni chieste dal procuratore Francesca Nanni

L’attuale Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, Francesca Nanni - prima donna a ricoprire il ruolo - all’epoca Procuratore generale alla Corte d’appello di Cagliari, convocò tutti i testi dopo aver disposto una serie di intercettazioni. Intercettazioni elaborate poi dal Ris e da Walter Marcialis, consulente tecnico di parte, che scagionano completamente Beniamino Zuncheddu. UNo stratagemma che ha consentito al procuratore Francesca Nanni nel 2019 di chidere alla Corte d’appello di Roma la revisione del processo. Non lasciano dubbi le trascrizioni delle intercettazioni ambientali effettuate nel febbraio 2020 sull’auto del testimone oculare Luigi Pinna dopo la convocazione in procura a Cagliari. Dopo il colloquio Pinna era salito in auto e aveva riferito alla moglie: «Volevano che io dicessi per forza che Marieddu mi ha mostrato una foto prima … non capisci: volevano che io dicessi per forza quello. Quello è accaduto! E loro lo hanno ben capito che è così, la verità». Basandosi su quest e su altre prove il procuratore Nanni ha proposto la richiesta di riesame. Nelle scorso udienze del riesame il principale accusatore ha confermato di aver mentito.