Cassa Asti accelera l’operazione Biver e punta sulle Pmi L'amministratore delegato Carlo Demartini spiega le strategie dell'istituto di credito. L'obiettivo è quello di rilanciare il rapporto con il tessuto economico del territorio di Filomena Greco

La sede principale dell'istituto nel centro di Asti

4' di lettura

L’ultima assemblea dei soci di Cr Asti lo ha riconfermato alla guida dell’istituto bancario nella funzione di amministratore delegato, accanto al presidente Aldo Pia. Carlo DeMartini vanta una carriera tutta interna alla Banca di Asti – tra le principali banche in Piemonte e tra i primi gruppi bancari regionali in Italia – costruita a partire dal dicembre del 1980, anno di ingresso nell’istitutobancario astigiano.

Per il Gruppo il 2019 è un anno chiave, chiude una fase di consolidamento avviata con l’acquisizione, nel 2012, di BiverBanca, prima nella galassia Monte dei Paschi di Siena (si veda l’articolo a lato). «Abbiamo acquisito una quota del 60% di BiverBanca nel 2012 – spiega DeMartini – e per noi si tratta di una operazione industriale di primaria importanza, con una forte valenza, anzitutto perché incrementa le dimensioni del Gruppo e poi perché ha garantito in questi anni una espansione territoriale e della base clienti, ampliando decisamente le possibilità di vendita e di messa a terra delle strategie commerciali». Effetto duplice, dunque: da un lato un miglioramento dei criteri di robustezza e dall’altro un rafforzamento per la raccolta,l’azione commerciale e il comparto gestione risparmi.

Il tema della diversificazione delle fonti di ricavo resta un tema caro a DeMartini che sintetizza: «Credito al consumo e assicurazioni sono ormai comparti core per CrAsti». Una strategia consolidata, costruita nel tempo, grazie all’intuito del management e a una serie di step, come l’acquisizione del controllo di Pitagora Spa (per il comparto cessione del quinto, presente con 78 sportelli su tutto il territorio nazionale) o gli accordi sottoscritti con il mondo assicurativo con il Gruppo Helvetia e il Gruppo CNP. Una strategia che paga nel medio e nel lungo termine: «Vantiamo una lunga tradizione di bilanci chiusi in utile» sottolinea DeMartini. Il 2018, in particolare, ha registrato per Cr Asti un utile netto di 14,8 milioni – 33,9 milioni escludendo le componenti reddituali non ricorrenti –, ancora meglio il primo semestre di quest’anno, con un utile netto di Cr Asti pari a 17,5 mln e un consolidato a 12,7 milioni. Il risultato complessivo l’anno scorso è stato pari a 26,4 milioni – 5,9 milioni a conto economico consolidato e 20,5 milioni a diretto incremento del patrimonio netto, in applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9. Niente dividendo, però, l’anno scorso, per i soci del Gruppo.

Duecentoquaranta gli sportelli attivi, 25mila soci, 30 milioni di azioni sul mercato corrispondenti a un 50% di flottante: l’identikit di CrAsti, sintetizza il ceo DeMartini, è quello di una banca di medie dimensioni, compresa nei principali gruppi bancari commerciali italiani, fortemente radicata sul territorio, con la Fondazione Cr Asti come primo socio e la prospettiva, una volta conclusa la fusione con Biverbanca, di avere una governance più fluida, con il 50% delle quote in capo alle tre Fondazioni: oltre a Cr Asti, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella e Cassa di Risparmio di Vercelli.

Nel 2018 l’attivo del Gruppo ha toccato i 12 miliardi di euro, confermati al 30 giugno scorso, cifra che sale a 22 miliardi considerando raccolta diretta, indiretta e i prestiti alla clientela. Duemila gli addetti per una realtà che occupa il terzo posto in Piemonte per il numero di sportelli, con un indicatore patrimoniale Cet 1 del 13,2% post operazione Biver. Una banca del territorio, una “banca” regionale soprattutto piemontese ma presente anche in Lombardia (25 sportelli), in Valle d’Aosta e più recentemente anche in Veneto, interessata a rafforzarsi nelle aree del Nord Italia.