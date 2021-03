Cassa Centrale verso il passo indietro: per Carige ora serve il piano B Lunedì previsto il board della holding di Trento, poi il fondo interbancario. Tra i potenziali acquirenti, le ipotesi di Crédit Agricole, Bper e anche UniCredit di Luca Davi

L’attenzione è tutta rivolta a lunedì, quando Cassa Centrale Banca riunirà il suo Consiglio di amministrazione in via straordinaria per decidere sul dossier Carige. In quella sede il board trentino dovrebbe formalizzare le proprie intenzioni rispetto all’esercizio, o meno, della call per acquistare dal Fondo interbancario l’80% della banca ligure, di cui oggi è socia all’8,3%.

L’opzione in sè sarebbe valida fino a fine 2021 ma le parti si sono impegnate a chiarire la situazione entro fine mese, anche...