Cassa commercialisti, da oggi l’invio delle domande per il bonus locazioni Per i mesi da febbraio a maggio la Cnpadc riconosce un bonus per l’affitto dello studio; l’aiuto non può superare i mille euro e il 50% delle spese di Federica Micardi

Il bonus sulle locazioni commerciali è uno degli aiuti messi in campo dal Governo ma non è stato esteso – nonostante gli appelli in questo senso - ai professionisti iscritti agli Ordini. Si rivolge infatti a esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Cassa commercialisti, vista l'effettiva e immediata utilità sul fronte della liquidità di un'iniziativa di questo tipo ha deciso di replicarla per i propri iscritti.

Il bando è stato pubblicato il 30 aprile, e dal 14 maggio è possibile, accedendo all'area riservata della Cassa inoltrare la domanda.

La Cassa si offre di sostenere il 50% delle spese di locazione o sublocazione per lo studio, con un'erogazione massima di mille euro, da febbraio a maggio. Le spese devono essere state già sostenute e va mostrata la relativa documentazione.

Possono chiedere il bonus locazione i dottori commercialisti con un reddito complessivo (redditi professionali più un eventuale reddito lordo di pensione, di lavoro dipendente e/o redditi assimilati) relativo al periodo d'imposta 2018 non superiore a 50mila euro. Il bonus non spetta a chi ha percepito nel periodo di imposta 2019 redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione superiori a 20mila euro.

Il contributo può essere richiesto anche nel caso di uno studio associato o di una società tra professionisti per un valore, attribuibile a ciascun socio, commisurato alla quota di partecipazione agli utili dello studio associato/Stp alla data della domanda e comunque non superiore a mille euro per singolo beneficiario.

La domanda del sussidio deve essere presentata entro il 15 giugno accedendo al servizio Csa presente nell'area riservata del sito dell’ente (www.cnpadc.it). Verrà poi stilata una graduatoria che favorirà chi ha redditi inferiori un'età anagrafica più bassa.

