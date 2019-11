Cassa depositi e prestiti chiama a raccolta azionisti e stakeholder La spa di Via Goito ha organizzato il primo forum con i soci (Mef e fondazioni bancarie) e i rappresentanti delle società che fanno parte della galassia del gruppo. Il ceo Palermo: «Occorre fare sistema» di Celestina Dominelli

L’obiettivo è chiaro: fare sistema con le aziende di Cdp superando la frammentazione che, in passato, ha segnato la strategia della spa di Via Goito. Ecco perché ieri i suoi vertici, l’ad Fabrizio Palermo e il presidente Giovanni Gorno Tempini, hanno riunito, per la prima volta nella storia di Cassa, gli azionisti e i principali portatori di interesse per ribadire gli impegni e le sfide di Cdp e rafforzare la capacità di ascolto con i propri stakeholder, a cominciare dalle società della galassia del gruppo.

Gli obiettivi del forum

Un modo, insomma, per puntellare la rotta in una fase in cui, come già accaduto più volte in passato, l’intervento della Cdp viene evocato da molti non senza qualche forzatura rispetto alla sua vera mission (leggi ex Ilva). Tentativi continui di tirarla per la giacchetta che finora il top management ha sempre respinto rimarcando i paletti fissati a livello di statuto come pure il faro di Eurostat (sempre pronta a riclassificare la spa di via Goito entro il perimetro del debito pubblico laddove ravvisasse il rischio di aiuti di Stato) .

L’incontro è così servito a tratteggiare le mosse future ma anche, vista la presenza di molteplici interlocutori, a far emergere concrete proposte di miglioramento della sua capacità di risposta ai bisogni reali del Paese.

Rivera (Tesoro): la Cdp è patrimonio di tutti

Perché, come ha rammentato il dg del Tesoro Rivera che ha aperto il forum insieme al numero uno dell’Acri Profumo, la Cdp è patrimonio di tutti e, date le sue competenze finanziarie e industriali, è uno strumento di politica economica strutturalmente orientata a lungo termine. Ergo: non un salvagente da utilizzare per risolvere le emergenze, ma un investitore paziente che, ha rilevato Rivera, può svolgere un ruolo cruciale anche nel favorire la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il ragionamento del dg di Via XX Settembre è chiaro: la sostenibilità non va vista come un obbligo o considerata solo sotto un approggio regolatorio, ma è un’opportunità che deve portare governi e imprese a ripensare anche in modo diverso le sfide future.