Cassa commercialisti aumenta gli aiuti per i beni strumentali portandoli a 4,2 mln

I tre milioni inizialmente previsti sono stati chiesti da 1.600 iscritti, le domande però sono state superiori ai fondi stanziati

Cassa dottori commercialisti (Cnpadc) aumenta il fondo per sostenere l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali come pc, software o mobili per l’ufficio. I tre milioni inizialmente previsti e che hanno raccolto circa 1.600 richieste entro aprile vengono ora portati 4,2 milioni di euro.

Nei prossimi giorni la Cassa comunicherà l’accoglimento delle istanze presentate entro aprile ai dottori commercialisti ammessi al concorso che dovranno presentare, entro il 31 gennaio 2021, la documentazione relativa ai costi sostenuti nel 2020 sulla base della quale verrà formata la graduatoria definitiva per l’erogazione dei contributi.

«Abbiamo deciso di stanziare ulteriori risorse - spiega Walter Anedda, presidente della Cassa - considerato l’ottimo riscontro ricevuto da parte degli iscritti che in questi mesi hanno presentato un numero di domande superiore al fondo inizialmente previsto. L’iniziativa - prosegue Anedda - pensata inizialmente come uno strumento per favorire i colleghi che si affacciano nel mondo della professione, si è infatti rivelata particolarmente utile per tutti i dottori commercialisti che anche in fase di emergenza sanitaria non hanno mai smesso di svolgere i propri servizi trovandosi anzi ad affrontare nuove spese e investimenti che non avevano previsto per poter garantire l’operatività dei propri studi da remoto».



La Cnpadc in questi giorni sta anche provvedendo all’erogazione del bonus di 600 euro per aprile ai circa 26mila dottori commercialisti che ne avevano beneficiato già a marzo, e sta portando avanti iniziative a supporto degli iscritti come il contributo assistenziale per i professionisti con studio in affitto, il cui termine di presentazione della domanda scade il prossimo 15 giugno.

