Cassa dottori commercialisti compie 60 anni e punta sul welfare strategico

Cassa dottori commercialisti festeggia i suoi primi 60 anni. L’ente, nato nel 1963 e privatizzato nel 1994 , conta oggi 73mila iscritti e un patrimonio superiore a 10 miliardi. Negli anni la popolazione di Cassa dottori ha visto crescere sensibilmente la componente femminile che oggi rappresenta oltre un terzo degli iscritti , la percentuale supera il 50% se si considerano solo le nuove leve. «La nostra è una storia che ha radici profonde e si è sviluppata parallelamente ai radicali cambiamenti sociali e culturali che hanno investito il Paese negli ultimi 60 anni», ha commentato il presidente di Cassa dottori commercialist Stefano Distilli. «Negli ultimi 20 anni, inoltre, abbiamo tracciato un percorso virtuoso per garantire a tutte le generazioni di associati un futuro più solido sotto il profilo dell’adeguatezza oltre che della sostenibilità attuariale, assumendo allo stesso tempo un ruolo sempre più centrale tra gli investitori istituzionali di lungo termine e andando a ricoprire anche una funzione di indirizzo e motore nel processo di evoluzione verso un modello di sviluppo sostenibile».

Cassa dottor nel 2004, per garantire la sostenibilità di lungo periodo, ha deciso di passare al sistema di calcolo contributivo. Una decisione seguita da interventi volti a integrare il montante contributivo degli iscritti e a premiare chi decide volontariamente di versare una contribuzione superiore al dovuto.

Il welfare strategico

Dal 2016 Cassa dottori ha avviato una serie di iniziative di welfare strategico a favore della categoria, puntando su maggiori tutele e sullo sviluppo di competenze per i propri iscritti e, in generale, per il mondo delle professioni, ispirandosi ai principi di inclusività, equità, crescita professionale e attenzione allo sviluppo dei territori. Negli ultimi anni, un'attenzione particolare è stata rivolta alle donne e ai giovani professionisti in fase di avvio dell'attività, con iniziative come l'approvazione della delibera sulla proroga dell'esonero dalla contribuzione minima soggettiva per i neoiscritti over 35 e i bandi per l’acquisto di beni strumentali e il supporto alle aggregazioni.

I bandi aperti

Attualmente sono cinque i bandi aperti dall’ente di previdenza. Il bando per supporto all'attività professionali nelle fasi di aggregazione e quello per l'acquisto - anche il leasing finanziario - di beni e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale resteranno aperti fino al 15 marzo; il bando per le borse di studio sia per gli iscritti che per i loro figli (domande da presentare entro il 18 maggio); il bando per la formazione e l'acquisizione di nuove competenze (aperto dal 16 gennaio 2023 al 30 settembre 2023) e il bando per la sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell'attività professionale, aperto il 1° febbraio, le domande vanno presentate entro il 2 maggio.

Il rapporto con gli iscritti

Dal 2017 la Cassa ha avviato una serie di iniziative sul territorio per essere più vicina ai propri iscritti, tra le più importanti ricordiamo Previdenza in Tour e Forum in Previdenza; con lo stesso obiettivo due anni fa due anni fa, la Cassa ha investito sui canali social e creato la App CDC.

«La Storia della Cassa – ha concluso il Presidente Distilli - racconta un costante impegno nel supporto agli associati, grazie alla messa in campo di misure sempre più efficaci per accompagnarli nel loro percorso di crescita professionale, con l’auspicio che la categoria mantenga il proprio dinamismo e la propria capacità di creare valore».