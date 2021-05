Cassa forense, arrivate 2.700 richieste di aiuti Covid dal 15 aprile ad oggi

2' di lettura

Gli aiuti messi in campo da Cassa forense in caso di Covid sono stati richiesti, nei primi venti giorni, da circa 2.700 avvocati. Per gli aiuti sono stati stanziati, per ora, tre milioni di euro ma non è escluso un rifinanziamento in caso di esaurimento delle risorse prima del tempo; una decisione che spetta al nuovo Cda guidato dal neo eletto presidente Valter Militi.

La delibera assunta dall'ente alla fine di marzo e operativa dal 15 aprile al 30 giugno, riconosce aiuti finanziari a chi ha contratto il virus entro il 30 aprile.

Gli aiuti previsti

In particolare la Cassa eroga:

- 4.000 euro ai superstiti dell'iscritto per i decessi avvenuti fino al 31 gennaio 2021;

- 4.000 euro ai superstiti dell'iscritto per i decessi avvenuti dal 1° febbraio 2021 al 30 aprile 2021; questo intervento riguarda solo gli iscritti ultra75enni, perché non coperti dall'assicurazione Emapi garantita dalla Cassa agli iscritti;

- 3.000 euro in caso di ricovero ospedaliero dell'iscritto in reparto di terapia intensiva;