Cassa geometri agli iscritti: «Attivate la polizza sanitaria in caso di Covid-19» Se il contagio si trasforma in evento morboso riconosce un’indennità giornaliera di 155 euro. Pagamenti in scadenza prorogati fino alla 30 aprile.

Cassa geometri ha prorogato i termini di tutti i pagamenti in scadenza da marzo fino alla fine di aprile. Il Cda, che in questi giorni si sta incontrando in videoconferenza, ha assunto misure a sostegno degli iscritti che si concretizzano - come nei casi di calamità naturali - in provvidenze straordinarie, che saranno valutate e gestite in base alle specifiche esigenze.

Gli iscritti sono invitati a attivare le offerte di welfare messe a disposizione dalla Cassa ed in particolare a ricorrere alla polizza sanitaria, che in caso di contagio del virus Covid-19 consente di ottenere un’ indennità di 155 euro al giorno nel caso che il contagio degeneri in «evento morboso» (come previsto dalla garanzia A), mentre per tutti coloro che hanno esteso la copertura della polizza alla garanzia B, tale indennità sarà corrisposta anche nel caso in cui il contagio preveda cure a domicilio.

La Cassa ha sospeso temporaneamente gli incontri con gli iscritti presso la sede di Roma; è possibile però mettersi in contatto con l’ente attraverso il contact center o la pec.

