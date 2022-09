Cassa integrazione, come funzionerà fino al 31 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa che si definiscano i nuovi strumenti di sostegno alle imprese per far fronte alle difficoltà determinate dal caro-energia, nel cosiddetto decreto Aiuti ter, è sempre possibile accedere a tranche di cassa integrazione guadagni ordinaria e di assegno d’integrazione salariale, fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica.

Lo ha spiegato l’Inps con la circolare 97/2022 del 10 agosto scorso, che, tra l’altro, ha offerto alcune precisazioni sull’esonero dalla contribuzione addizionale per la fruizione degli ammortizzatori limitatamente ad alcuni settori e per determinati segmenti temporali, da gennaio a maggio 2022.

I nuovi periodi di sostegno

Gli ulteriori periodi di sostegno al reddito sono stati introdotti dall’articolo 11, comma 1, del Dl 21/2022, convertito dalla legge 51/2022, che ha integrato l’articolo 44 del Dlgs 148/2015, inserendovi i commi 11-quinquies e 11 sexies.

Per effetto dell’articolo 44, comma 11-quinquies, i datori di lavoro soggetti alla Cigo, che abbiano esaurito i limiti temporali di durata per la fruizione dell’ammortizzatore (articoli 4, 12 e 22, comma 5, del Dlgs 148/2015), possono accedere a ulteriori 26 settimane di cassa, fruibili anche in modo frazionato, nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

Nello stesso arco temporale, per le disposizioni contenute nell’articolo 44, comma 11–sexies, del Dlgs 148/2015, anche i soggetti datoriali con forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, e che rientrano nelle tutele del Fis (ex articolo 29 del Dlgs 148/2015), e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015, operanti nei settori dei codici Ateco 2007 individuati nell’allegato I del Dl 21/2022 (fra i quali diverse attività nell’ambito del turismo e della ristorazione), possono richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale per un massimo di otto settimane, a condizione che abbiano raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti previsti dall’articolo 29, comma 3-bis, dello stesso Dlgs 148/2015, e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali, non potendo altrimenti accedere a ulteriori periodi di assegno di integrazione salariale.