Cassa integrazione: durata dell’indennità, chi può accedervi e tempi di pagamento Nove settimane di protezione, ma con procedure differenziate secondo lo strumento da utilizzare in base alle caratteristiche dell’azienda di Matteo Prioschi

Coronavirus, gli aiuti dalla Cig ai congedi, ai voucher baby sitter

4' di lettura

Cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) o dai fondi di solidarietà di settore, tutti con causale Covid-19. Sono questi gli ammortizzatori ad hoc messi in campo dal governo per fronteggiare le conseguenze occupazionali dell’emergenza coronavirus. L'integrazione al reddito può essere utilizzata per sospensioni o riduzioni dell'attività dal 23 febbraio e fino al 31 agosto (quest'ultimo termine per Cigo e Fis, mentre per la Cigd decidono le Regioni).

Si tratta di strumenti uguali per alcuni aspetti, come la durata massima, pari per tutti a 9 settimane, ma differenti per altri, tra cui le procedure da seguire. Oltre a ciò si tenga presente che questi ammortizzatori contenuti nel decreto 18/2020 cura Italia, si sommano a quelli previsti dal Dl 9/2020 per le zone rosse individuate in una prima fase (undici comuni) e le zone gialle (le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), determinando un puzzle di non semplice composizione.



Superpoteri, ma non troppo

La causale specifica, cioè il motivo per cui si richiede l’ammortizzatore, attribuisce delle caratteristiche speciali agli strumenti ordinari (come si evince dal nome degli stessi) e permette l’applicazione di quelli in deroga alla normativa generale. Ad esempio consente di far risultare neutrali le 9 settimane ai fini del conteggio dell'utilizzo massimo degli ammortizzatori sociali nel biennio e nel quinquennio ed esenta dal pagamento della contribuzione aggiuntiva che scatta di norma quando si accede a questi strumenti.

E ancora, con l’eccezione parziale della Cigd, semplifica o elimina l’accordo tra azienda e sindacati, può riguardare anche i dipendenti senza anzianità minima prevista dalle regole standard. Tuttavia questi “superpoteri” non eliminano del tutto le differenze tra i vari tipi di ammortizzatore a cui le aziende devono fare riferimento, senza possibilità di scelta, in base al loro inquadramento previdenziale. E qui iniziano le complicazioni.

Cigo e Fis

La cassa integrazione ordinaria oppure l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale possono essere usati dalle aziende che rientrano nei rispettivi ambiti di azione. Per avere un’idea del rapporto tra i due “mondi” si consideri che al 10 aprile Inps ha ricevuto 198mila domande di Cigo per 2,9milioni di lavoratori e 100mila domande per il Fis per 1,7 milioni di persone.