Cassa integrazione, l’allarme dei consulenti del lavoro: «Ecco perché non sarà pagata entro il 15 aprile»

L’Inps riceve la domanda presentata dall'azienda, la protocolla e la istruisce, emettendo l'autorizzazione al pagamento diretto.

Entro quanto tempo? Non esiste una tempistica definita. «Al momento - avvertono dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro - non risulta che sia stata autorizzata alcuna pratica su tutto il territorio nazionale»

Il datore di lavoro attende l'esito della domanda trasmessa, consultando la voce “Esiti” della sezione del sito Inps dedicata all'invio delle domande di Cig. Non appena approvata la domanda il datore di lavoro, o il consulente del lavoro, predispone i modelli SR41, da trasmettere telematicamente all'Inps. Deve farlo entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso.

In ogni caso, ai fini del nostro esempio, si ipotizza il 25° giorno successivo alla fine del periodo di paga di marzo 2020 (25 aprile 2020).

Quando l'Inps riceve i modelli SR41 contenenti i dati anagrafici dei dipendenti, l'Iban del conto corrente su cui accreditare le somme e le ore di sospensione/riduzione, procede ad emettere i mandati di pagamento tramite bonifico. Quando lo fa? Anche in quest caso non è prevista una tempistica di legge.

«I tempi di pagamento - sottolineano ancora dalla Fondazione consulenti del lavoro - dipendono dal numero delle domande presentate, dai tempi di emissione dei mandati e da quelli di esecuzione dei bonifici. Visto il numero ingente di domande e di lavoratori interessati, si stimano non meno di 60 giorni».

«Ad aggravare la situazione l'enorme afflusso di richieste per le molteplici prestazioni previste dal dl n.18/2020 (cassa integrazione, indennità autonomi, voucher baby sitter, FIS) - sottolinea il Presidente Rosario De Luca - che hanno di fatto paralizzato il sito web dell'Inps, rendendo praticamente impossibile l'accesso di cittadini e intermediari per la richiesta di Pin e prestazioni».

La cassa integrazione in deroga

Diversa la procedura per la Cig in deroga che si applica a tutte le attività escluse da ogni altro ammortizzatore sociale. Per questa ciambella di salvataggio per i lavoratori la procedura viene decisa dalle Regioni. Ci sono così 21 regolamentazioni diverse che stabiliscono i termini per il pagamento del sussidio. Qui le difficoltà della liquidazione rapida degli importi spettanti ai lavoratori aumentano proprio perché ogni Regione ha tempi, procedure e modalità diverse.