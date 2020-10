Cassa verso l’offerta per Aspi Convocato cda per la proposta Lunedì 19 ottobre previsto un board dell’ente per approvare l’operazione, con Macquarie e Blackstone, per rilevare da Atlantia l’88% di Autostrade di Laura Galvagni

La quadra sembra essere stata trovata. Nella tarda serata di sabato 17 ottobre Cassa Depositi e Prestiti, che avrebbe dovuto tenere una call informale per aggiornare i consiglieri sullo stato di avanzamento del dossier Autostrade per l’Italia, ha deciso di trasformare quell’appuntamento in una seduta ufficiale. L’ordine del giorno del cda che si terrà lunedì 19 ottobre è ovviamente il via libera a una proposta per rilevare da Atlantia l’88% di Aspi.

Compagni di viaggio della Cassa saranno i due fondi esteri, Blackstone e Macquarie, e presumibilmente, anche se questo potrebbe avvenire in un secondo momento, alcuni partner italiani tra cui le casse di previdenza e Poste Vita.

Riguardo allo schema, al momento prevale l’ipotesi che vanga creato un unico veicolo, partecipato da Cassa con una quota variabile tra il 20 e il 30%. Le altre quote verranno spartite tra i co-investitori italiani e quelli internazionali.

Centrale sarà il prezzo messo sul tavolo e in proposito di ragiona per una dotazione equity del veicolo compreso tra i 6 e i 7 miliardi e un debito che varierà tra i 2 e i 3 miliardi. Cassa dovrebbe tenere per sè poteri di governance mentre in prospettiva sarebbe già previsto un percorso che possa riportare Autostrade in Borsa nel medio termine, questo anche per fornire ai fondi una way out.