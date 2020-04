Cassa ordinaria e assegno Fis senza consultazione sindacale. Resta l’accordo per la cassa in deroga La conversione in legge del Dl cura-Italia semplifica ulteriormente le procedure sindacali per accedere agli ammortizzatori legati al Covid-19: per Cigo e Fis cade l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto di Paolo Stern

Le disposizioni che consentono l’accesso agli strumenti emergenziali per il Covid 19 richiamano spesso le intese sindacali. Per prima cosa bisogna distinguere tra la procedura di consultazione e il raggiungimento di un accordo. L’articolo 14 del Dlgs 148/2015 prevede che l’impresa, nei casi in cui debba ricorrere alla cassa integrazione ordinaria/assegno ordinario Fis per sospensione o riduzione dell’attività produttiva, informi preventivamente le Rsa o le Rsu, e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile della sospensione e del numero dei lavoratori interessati. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informativa, possono chiedere, congiuntamente o disgiuntamente, di essere convocate per esaminare la questione. In caso di mancata richiesta la procedura di consultazione si dà per esperita. Obbligatorio dunque è il percorso di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, non già l’accordo. E' del tutto evidente che concludere la consultazione con una intesa sindacale potrebbe fornire una maggiore garanzia di buon esito della domanda stessa di Cig/Fis presentata alla commissione Inps competente.

Cassa ordinaria e assegno Fis per Covid 19

Veniamo ora agli strumenti emergenziali attivati dal Dl 18/2020 (cura Italia) per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il testo originario dell’articolo 19 aveva mantenuto, fino alle modifiche apportate in sede di conversione in legge, inalterato l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sia per la Cigo, sia per l’assegno ordinario Fis. Il Parlamento, il 23 aprile, nella conversione in legge del Dl 18/2020, ha apportato una sostanziale modifica, escludendo l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto. Modifica opportuna ma tardiva (la gran parte degli accordi ormai è chiuso) e foriera di dubbi. Per prima cosa è opportuno evidenziare che quanto formalizzato in sede di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base di una norma oggi modificata, mantiene inalterato il suo valore. L’accordo sindacale è un contratto.

Il secondo aspetto da considerare è quello relativo a procedure in corso. A parere di chi scrive, se avviata una procedura di consultazione sindacale deve essere esperita con i riferimenti dell’originario articolo 19.

La cassa integrazione in deroga

Passiamo alla cassa integrazione in deroga prevista dall’articolo 22 del Dl 18/2020. Anche in questo caso la conversione in legge del Dl ha comportato modifiche. È generalmente previsto un «previo accordo» con le organizzazioni sindacali. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupino fino a cinque dipendenti né, dopo la conversione del Dl, per i datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Come sappiamo, questo particolare ammortizzatore sociale si attiva su disposizione delle Regioni o delle Province autonome che quindi possono regolamentare autonomamente procedure e iter di approvazioni. Per definire l'entità numerica dell'impresa, cinque o più dipendenti, bisogna far riferimento all’articolo 20, comma 1, del Dlgs 148/2015, e cioè al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. I lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Dlgs 81/2015.