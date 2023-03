Cassa di risparmio Asti, 82 assunzioni nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il 2022 si conclude positivamente per il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti: è questo ciò che esprimono i dati preliminari approvati dal Cda di Banca di Asti. Il primo dei dati positivi è l’utile consolidato che si attesta a 36,2 milioni di euro, superiore a quanto stimato in sede di budget. Nell’assemblea degli azionisti di aprile verrà proposto un dividendo di 0,20 euro per azione (+ 33% rispetto allo scorso anno), per un totale di 14,1 milioni di euro. In crescita anche i crediti verso la clientela che superano i 7,5 miliardi di euro (+5,9% rispetto al 2021): una forte dimostrazione della capacità di ascolto e di intervento concreto. I volumi di raccolta complessiva sono sostanzialmente stabili a 17,2 miliardi. Degni di nota sono gli indicatori di liquidità e i coefficienti patrimoniali, tutti ampiamente superiori ai limiti minimi stabiliti da Banca d’Italia. I dati parlano da soli e dimostrano ancora una volta la validità delle linee guida intraprese e la capacità del Gruppo di far fronte in maniera positiva a eventi avversi. Buone notizie anche sul fronte assunzioni: a seguito di 48 uscite, 82 giovani si uniranno nel corso dell’anno ai 2.100 dipendenti del gruppo.