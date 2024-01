Cassazione, nel 2024 rischio impennata di ricorsi tributari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra il 2019 e il 2023 le tre definizioni agevolate che si sono susseguite – previste dal Dl 118/2018, dalla riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022) e dalla precedente manovra 2023 (legge 197/2022) – hanno prodotto in Cassazione il taglio di circa 11.700 liti fiscali. Poca roba rispetto alle aspettative. A maggior ragione se si considera che solo con le ultime due norme si puntava a tagliare 15mila cause, per dare attuazione agli impegni presi con il Pnrr di ridurre il carico di lavoro a vantaggio di un giudizio più celere. E invece si stima che al 31 dicembre 2023 i procedimenti rottamati siano stati 5.951. Una quota che non ha intaccato l’arretrato, tanto che anche nell’ultimo anno la Corte chiude con numeri in “rosso”: le pendenze tributarie stimate continuano a restare sopra le 40mila unità, rappresentando circa il 50% di tutto il magazzino dei procedimenti civili. Non solo. Perché per il 2024 ci si aspetta una nuova impennata di ricorsi, derivante proprio dalla chiusura della finestra per le definizioni agevolate. In poche parole, la medicina sembra aver aggravato la patologia.

Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare l’andamento 2023 della giustizia tributaria sia di merito sia di legittimità. Il quadro non si discosta molto dagli anni precedenti, ma pone temi a seconda del grado di giudizio.

Il 2024 della Cassazione

Secondo i calcoli finora compiuti, la sezione tributaria della Cassazione potrebbe chiudere il 2023 con 41.894 pendenze arretrate, in diminuzione rispetto alle 43.208 del 31 dicembre 2022, ma sempre sopra la soglia “psicologica” di 40mila che si registra ormai da diversi anni. Bene le definizioni complessive, pari a 10.070, in linea con quelle precedenti.

Il numero dei ricorsi pervenuti sarebbe di 16.688, più alto rispetto ai 12.098 del 2022. Si tratta, tuttavia, di un aumento fittizio: il dato 2023 è condizionato dall’arrivo nella sezione tributaria di svariate migliaia di ricorsi della soppressa Sesta sezione. Secondo le prime valutazioni, inoltre, le impugnazioni in senso stretto, cioè quelle direttamente destinate alla sezione tributaria, sono in realtà in calo. Un aspetto, quest’ultimo, che ora apre a problematiche tutte da chiarire.

La diminuzione dei ricorsi, infatti, è legata alla definizione agevolata prevista dalla scorsa manovra. Lo scarso appeal della misura non ha convinto i contribuenti. Chi ha deciso di non aderire alla rottamazione ha avuto a disposizione la sospensione dei termini di impugnazione per 11 mesi, come previsto dall’articolo 1, comma 199, della manovra 2023. In poche parole, tutti i nuovi ricorsi che sarebbero potuti arrivare nel 2023 pioveranno sulla Cassazione nel 2024, aggravando un quadro già abbastanza compromesso, considerata la quota media di nuove liti (circa 10mila all’anno) che si registra da più di un decennio.