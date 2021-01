Cassazione, Curzio: «Cause fiscali e ricorsi dei migranti sono il 55% delle cause pendenti. Per il Recovery Plan urgente la riforma giustizia» Il primo presidente ha citato Draghi e le parole dell’ex governatore della Bce per cui «privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza» di Nicoletta Cottone

«Ci auguriamo che il 2021 sia l'anno della 'svolta italiana' all'interno della svolta europea, che il piano prospetta, e che il progetto si trasformi in un processo operativo articolato ed efficace». Lo ha detto il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio nel suo intervento all’apertura dell'anno giudiziario a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede investimenti anche nel settore giustizia. In particolare, Curzio ricorda che su «digitalizzazione, semplificazione, nuove risorse umane e strumentali, ufficio del processo» ci sono «impegni precisi» nel Piano. Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione dinanzi al capo dello Stato Sergio Mattarella, al premier dimissionario Giuseppe Conte, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente della Camera Roberto Fico.

Cita Draghi, peso Recovery grava su spalle giovani

«E anche qualora tutte le risorse venissero acquisite dovranno in parte cospicua essere restituite. Il debito dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani», ha detto Curzio, parlando del Recovery Fund sulle spalle dei giovani. Ha citato Mario Draghi e le parole dell’ex governatore della Bce per cui «privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza». A tal fine per Curzio, «dobbiamo rimetterci al lavoro», ciascuno «nell’adempimento dei propri doveri».

Urgente la riforma giustizia



Indispensabile una riforma della giustizia. Curzio ha sottolineato come la «pandemia ha ulteriormente mostrato l'inadeguatezza del sistema, la gracilità e la vetustà di molti suo gangli, e pone in modo deciso la necessità di un cambiamento profondo e incisivo prima di tutto culturale. Per fare fronte alla crisi si è scelto di impegnare risorse economiche in misura impensabile fino a un anno fa. Ma per ottenere dall'Europa i relativi finanziamenti è necessario tracciare un quadro di riforme, prima tra tutte della giustizia, che dia idonee garanzie di conseguire gli obiettivi prefissati».

Riforma non svilisca, ma rafforzi il Csm

Il vice presidente del Csm David Ermini ha auspicato che Palazzo dei marescialli possa far sentire la sua voce, oltre che con il parere al ministro della Giustizia, anche attraverso un'interlocuzione con il Parlamento, magari con l'audizione di un proprio rappresentante. «É necessario - ha detto - che qualsiasi riforma legislativa avvenga senza svilire, ma anzi salvaguardando e, se possibile, rafforzando la dignità e l'autorevolezza del Csm quale Organo di rilievo costituzionale».

Cause fiscali e ricorsi migranti sono 55,3% delle pendenze

Curzio ha sottolineato che i ricorsi dei cittadini contro le cartelle fiscali e quelli dei migranti per ottenere il permesso di soggiorno rappresentano il 55,3% delle liti pendenti in Cassazione nel settore civile. Curzio chiede processi d’appello più efficienti per il loro «rilevante peso economico e di particolare delicatezza per cittadini, imprese ed erario». Perdura la lentezza della giustizia, ma c’è anche un grande impegno di tutte le persone - uomini e donne - che lavorano in Cassazione. Dopo i rallentamenti causati dal lockdown questo impegno ha consentito una ripresa nel recupero dello smaltimento delle cause, circa 30mila quelle concluse nel civile e oltre 50mila nel penale. I tempi di attesa sono contenuti entro l’anno.