Cassazione, danno alla salute se l’ex ti porta via il cane

Chi ama i cani stia con chi ama i cani, chi ama i gatti stia con chi ama i gatti. È la conclusione poco convincente raggiunta da Danny de Vito ne la guerra dei Roses.

In realtà amare lo stesso animale, quando ci si divide perché non si ama più il partner, può diventare un problema molto serio.

Ha, infatti, diritto ai danni alla salute per la perdita violenta dell’animale da affezione la ex che viene privata della compagnia del cane perché, il migliore amico dell’uomo, alla fine del rapporto se lo porta via il fidanzato.

A meno che quest’ultimo non riesca a dimostrare che lui è il solo padrone di Fido. La Cassazione, accoglie così il ricorso di una ex che chiedeva di velocizzare il giudizio civile, di reintegrazione del possesso del cane, sottratto a suo dire, dall’ex compagno, senza attendere il verdetto di una causa penale che la vedeva sempre coinvolta nella contesa con l’ex per una denuncia per lesioni fatta sempre dalla donna. Litigi violenti, in cui una causa non secondaria era proprio il possesso del cane.

Le liti per il cane

Per la Suprema corte però è legittima la richiesta della ricorrente di dirimere prima la querelle civile. In gioco c’era, infatti, anche il fattore tempo. La signora non voleva stare troppo senza il cane che considerava suo, e lo stesso pensava il compagno.