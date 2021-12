Cassazione, l’Anm mette sotto tiro l’accesso per tutti: «È indiscriminato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La garanzia di accesso indiscriminato in Cassazione ha costi, non solo economici, insostenibili e influisce negativamente sull’affermazione della certezza del diritto, valore cardine del nostro ordinamento e sul principio della ragionevole durata dei processi, che costituisce un diritto fondamentale della collettività e non solo del singolo».

È una presa d’atto - e soprattutto un tentativo di sensibilizzare il Governo - quella messa nero su bianco dalla sezione Anm (Associazione nazionale dei magistrati) della Suprema corte, in un documento del 29 novembre. Il giudice di legittimità, così com’è impostato - si legge - non è in grado di assicurare la funzione nomofilattica, ossia di fissare i principi in grado di regolare i rapporti giuridici così da avere un effetto deflattivo del contenzioso di merito. Con una produzione media di 30mila sentenze annue, il rischio è infatti che le decisioni sugli stessi temi siano difformi, creando non poche incongruenze.

Il problema di partenza, secondo l’analisi fatta all’inaugurazione dell’anno giudiziario dal primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio, è la quantità del contenzioso. Negli ultimi cinque anni la media dei procedimenti iscritti alla Suprema corte supera i 33mila l’anno. Per non parlare del tributario: nel 2020 la sola sezione ha ricevuto 9.841 ricorsi e ne ha definiti 9.070. Per dare un termine di paragone, il giudice francese equiparabile alla sezione tributaria della Cassazione nel 2020 ha ricevuto 1.247 processi e ne ha decisi 1.301, poco di più del Bundesfinanzhof tedesco.

I numeri dell’allarme

Arretrati insostenibili e attese irragionevoli sono la patologia. Negli ultimi dieci anni le pendenze sono aumentate del 21,7%: dalle 97.653 del 2010 si è passati alle 118.876 del 30 giugno 2021. Un dato su cui pesano molto l’arretrato tributario (il 44,4% del totale) e quello in materia di immigrazione (quasi l’11%).

Dal 2010 al 2020 si sono dilatati i tempi per ottenere un provvedimento: dai 35 ai 44 mesi per il Lavoro, dai 28,6 ai 41,3 per la Previdenza e dai 36,9 ai 56,7 per il Tributario.