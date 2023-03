Cassazione, per la prima volta una donna presidente: chi è Margherita Cassano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fiorentina, di origine lucana, nata nel 1955, Margherita Cassano è la prima donna a diventare presidente della Corte di cassazione, la carica più alta nella magistratura. La nomina è stata decisa all’unanimità dal plenum del Csm. Nata in una famiglia dove anche il padre Pietro è stato magistrato, Cassano ha vinto nel 1980 il concorso per l'ingresso in magistratura e da subito ha scelto la carriera di pubblico ministero, svolgendo soprattutto indagini su criminalità organizzata e traffico su larga scala di stupefacenti; dal 1991 al 1998 significativa l'esperienza alla direzione distrettuale antimafia e il magistero di Pier Luigi Vigna, il secondo procuratore nazionale antimafia.



L’esperienza al Csm

Nei ranghi della pubblica accusa sino al 1998, Cassano venne eletta fino al 2001 al Consiglio superiore della magistratura nella corrente di Magistratura Indipendente, quella considerata più “moderata”. Al termine della consiliatura passa in Cassazione, dove, oltre all'attività delle Sezioni unite, è componente della Prima sezione penale; è lei a scrivere la sentenza definitiva di condanna dell'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, per concorso esterno in associazione mafiosa.

Loading...

Presidente a Firenze

Dal 2015 torna nella “sua” Firenze con un incarico direttivo di prestigio, la presidenza della Corte d'appello; vi rimarrà sino al 2020, quando, anche in questo caso è la prima donna (allora dichiarò di sperare e di augurare alle colleghe magistrate che a breve “questa notizia non farà più notizia”), viene nominata dal Csm presidente aggiunto della Cassazione. In sostanza è il “numero 2” di Pietro Curzio, esponente invece della sinistra della magistratura, che pochi giorni fa è andato in pensione per raggiunti limiti di età.

Il “caso Palamara”

Sostenitrice della necessità di un confronto costante con l'avvocatura per migliorare la qualità della giurisdizione, Cassano è intervenuta, non spesso ma in maniera puntuale, su tradizionali punti critici del sistema giustizia. Sulle correnti, per esempio: «L’associazionismo giudiziario – ha sostenuto Cassano - si nutre della diversità di opinioni, del pluralismo, come in ogni democrazia. Quando si tramuta in esercizio improprio del potere, diventa patologico». E sul “caso Palamara”, ha ricordato che «è una vicenda drammatica per il nostro corpo professionale, la maggioranza di noi è composta da persone che lavorano nel silenzio e con abnegazione. Tuttavia, anche gli accadimenti peggiori possono diventare l’occasione positiva per recuperare i valori fondamentali della giurisdizione. Questo è il messaggio che vorrei rivolgere alle giovani generazioni».

I processi mediatici

Nette le parole anche contro i processi mediatici che “oltre ad alimentare una morbosa ed esasperata attenzione verso i fatti di cronaca più clamorosi, determinano un’impropria sovrapposizione tra la realtà e la dimensione virtuale, producono una innegabile assuefazione emotiva con conseguente annullamento di ogni forma di pietas, che pure è uno dei pilastri della convivenza civile. Non contribuiscono alla comprensione delle problematiche umane e sociali sottese ai vari accadimenti, calpestano la presunzione costituzionale di non colpevolezza creando veri e propri ’mostri mediatici”.