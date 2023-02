La Cassazione rigetta il ricorso di Cospito contro il 41bis

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato rigettato, dalla Cassazione, il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico, in sciopero della fame da quasi quattro mesi, detenuto nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano.

I supremi giudici, che hanno rigettato il ricorso della difesa di Cospito, non hanno accolto la richiesta della procura generale che nella requisitoria scritta aveva chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis per l'anarchico. «Emerge nella motivazione dell'ordinanza impugnata – scriveva il pg Pietro Gaeta - una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l’associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell’estremismo ideologico».

«Assassini, assassini!». È il grido dei manifestanti in Piazza Cavour, a Roma, dopo la decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredo Cospito per la revoca del regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere.

Un presidio di qualche decina di persone è in corso a Piazza Cavour da stamani, in solidarietà all’anarchico detenuto e in sciopero della fame da oltre quattro mesi.

«Abbiamo saputo della decisione della Corte di Cassazione - dice un manifestante al megafono - che fossero venduti e servi lo abbiamo sempre saputo, da oggi sono assassini.

Quello che hanno fatto stasera sarà una vergogna per questa Corte e questo Paese».

Intanto, Alfredo Cospito rifiuta la terapia. Secondo quanto riferito a un’agenzia di stampa, Cospito ha appena appreso della decisione della Cassazione di rigettare il ricorso contro il 41 bis dalla tv.