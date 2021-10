Cassazione, allo studio taglio alle vecchie liti tributarie

2' di lettura

Un pacchetto di norme con più azioni a tenaglia per smaltire le oltre 50mila liti fiscali arretrate in Cassazione. Di fianco alla «definizione agevolata» delle cause, si ipotizza l’introduzione dell’«estinzione» dei processi datati: in mancanza di un’istanza di trattazione entro un termine stabilito, la causa viene rottamata. In entrambi i casi s’intende aggredire una mole di fascicoli che solo sulla carta vale 37 miliardi, considerato che alcuni riguardano contenziosi risalenti anche a dieci anni fa.

Ai ministeri dell’Economia (competente per i primi due gradi di giudizio) e della Giustizia (per la Cassazione) lavorano per trovare una soluzione alle tante e diverse problematiche che attanagliano il processo tributario.

Il punto di partenza è il dossier della Commissione di riforma presieduta da Giacinto Della Cananea, ma ora si dovrà mettere mano a un articolato che assicuri l’attuazione dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che vede nel taglio delle pendenze che oggi gravano sui 40 magistrati della sezione tributaria della Suprema corte la chiave per rimettere in moto la giustizia tributaria.

Le misure al vaglio

Al ministero della Giustizia stanno valutando un ventaglio di misure sia organizzative sia processuali per impattare il magazzino monstre di arretrati, che pesano per circa 1.330 procedimenti su ciascuno dei consiglieri della sezione. Per esempio, c’è l’aumento dell’organico di 10-15 unità, che potrebbe arrivare con il previsto bando ordinario per 58 nuovi consiglieri (48 magistrati e 10 per meriti insigni). Poi, come detto, una «definizione agevolata» (la precedente è stata disposta dall’articolo 6 del Dl 119/18). La nuova misura, già prospettata nella relazione conclusiva della Commissione di riforma, potrebbe essere in parte modificata così da individuare con precisione chirurgica tutti quei procedimenti per i quali è sostanzialmente inutile procedere. Non si esclude, per esempio, l’automatica definizione di quelle cause pendenti in Cassazione ma iscritte a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali le Agenzie fiscali siano state soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio.

I possibili cambiamenti

Parallelamente si lavora a una possibile modifica al Dlgs 546 del 1992, sul processo tributario, solo nella parte relativa alle impugnazioni davanti alla Suprema corte.