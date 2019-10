Casse e fondi pensione investono meno nell’economia italiana

Mattone e titoli di Stato

La forza del mattone e dei BtP continua a prevalere nelle scelte di investimento delle Casse. Gli investimenti immobiliari, pari a 19,7 miliardi di euro (19,4 nel 2017), hanno subito una quasi irrilevante riduzione in percentuale dell’attivo (22,7 contro 22,8%), mentre gli investimenti in titoli di debito, pari a 32,6 miliardi (31,2 nel 2017), costituiscono il 37,5% dell’attivo registrano un aumento dello 0,9% rispetto al 2017.

Serve un regolamento per le Casse

La presentazione dei dati sugli investimenti è stata l’occasione, per i vertici Covip, di tornare sul tema spinoso della mancata adozione di un regolamento specifico. «La persistente assenza del regolamento, atteso ormai da otto anni, rappresenta un grave vuoto normativo che va assolutamente colmato» ha detto Mario Padula. Le Casse sono infatti ancora gli unici investitori istituzionali privi di una regolamentazione unitaria in materia di investimenti, mentre i Fondi pensione devono rispettare una regolamentazione di livello primario e secondario.

Il regolamento in questione - una bozza avanzata è pronta al Mef - avrebbe l’obiettivo di garantire una gestione delle risorse sana e prudente nell’interesse degli iscritti, hanno sottolineato in Covip. Col risultato anche di «migliorare l’azione di vigilanza nell’ambito di un impianto di regole chiare e omogenee valido per tutto il settore. Lo schema del provvedimento - ha spiegato Padula - ha un approccio più di ordine qualitativo che quantitativo. E soltanto per alcune tipologie di strumenti finanziari e beni oggetto di investimento con particolari caratteristiche di liquidabilità e di livello di rischio, fissa soglie-limite in rapporto alle disponibilità complessive. Limiti quantitativi che, tra l’altro, significativamente, rappresentano un tratto comune non solo in Europa, come risulta dai dati Ocse». Lo schema di Regolamento pronto, è stato infine ricordato, garantisce alle Casse ragionevoli tempi di adeguamento, assicurando loro margini di flessibilità.