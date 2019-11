Casse e unioni civili, niente ostacoli sulle pensioni dei professionisti Dal 1° gennaio riconoscimento esplicito del diritto alla reversibilità e ad altre provvidenze per i consulenti del lavoro mentre per notai, avvocati e commercialisti opera già l’estensione della legge Cirinnà di Francesco Nariello

Le Casse professionali aprono alle unioni civili. Sia attraverso il loro riconoscimento esplicito, come nel caso di Enpacl, l’ente di previdenza dei consulenti del lavoro, che dal 1° gennaio 2020 - con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di assistenza e previdenza - sancirà in modo esplicito la parificazione tra le persone dello stesso sesso unite civilmente e i coniugi per quanto riguarda, ad esempio, il diritto ad ottenere pensione di reversibilità e indennità erogate in condizioni di bisogno. Sia procedendo all’equiparazione in modo più o meno automatico, senza modificare i propri ordinamenti, come avviene, ad esempio, per le Casse di notai, avvocati e commercialisti.

La legge Cirinnà

Il riferimento normativo, per tutti, è la legge Cirinnà (legge 76/2016) che ha introdotto nell’ordinamento italiano le unioni civili e ne ha regolamentato il funzionamento, intervenendo anche sulla disciplina delle convivenze.

In particolare, il testo stabilisce - all’articolo 1, comma 20 - che qualsiasi disposizione contenuta in leggi, regolamenti, contratti collettivi (ad eccezione di Codice civile e normativa su adozioni o affidamento minori) che si riferisca al matrimonio o contenga le parole coniuge/coniugi (o termini equivalenti) «si estenda anche ad ognuna delle parti dell'unione civile».

L’allineamento alla legge da parte delle Casse dei professionisti - prendendo in considerazione gli enti previdenziali di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai - è però avvenuto (o sta avvenendo) in ordine sparso.

Consulenti del lavoro