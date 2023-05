Casse di previdenza in campo per aiutare gli iscritti colpiti dalle alluvioni

Enpam - medici e odontoiatri

L'Enpam, l'ente previdenziale di medici e odontoiatri, mette a disposizione contributi economici per ripristinare gli studi medici e odontoiatrici danneggiati dall'alluvione.L'ente di previdenza e assistenza potrà contribuire per i danni ai beni immobili (studio o prima casa) o mobili (come ad esempio automezzi, computer o attrezzature) appartenenti a medici e odontoiatri. Per i sanitari che svolgono la libera professione sono previsti aiuti aggiuntivi.«Staremo accanto ai colleghi sia per quanto riguarda i danni alle loro abitazioni sia per le spese necessarie a rendere di nuovo accessibili ai cittadini i loro studi privati o convenzionati» dice il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti.Le domande di aiuto economico, complete della documentazione richiesta, potranno essere presentate tramite gli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri appena verrà proclamato formalmente lo stato di calamità per le aree colpite. Avranno diritto ad aiuti anche i pensionati Enpam e gli eventuali familiari superstiti.

Enpapi - infermieri

Enpapi ricorda che le iscritte e gli iscritti all'ente, residenti nelle aree colpite, possono richiedere l'erogazione di sussidi in casi di eventi straordinari originati da calamità naturali.

L’ente è, in ogni caso, pronto ad attivare ogni eventuale altra azione necessaria e ad adottare misure e interventi più specifici, diretti ai singoli beneficiari, anche in funzione delle dichiarazioni e dei provvedimenti governativi.

Epap - pluricategoriale

L'Ente sta valutando ogni ipotesi percorribile al fine di sostenere tutti quei colleghi che stanno subendo o hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di questi giorni.

Eppi - periti industriali

A seguito dei provvedimenti governativi, il Cda ha stanziato 500 mila euro per i sussidi di primo intervento previsti dal Regolamento delle prestazioni di assistenza.

L'Ente esprime vicinanza e solidarietà a tutti coloro che stanno fronteggiando questa grave emergenza.

Inarcassa - ingegneri e architetti

Con un comunicato del 19 maggio il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro ha fatto sapere che l’ente adotterà misure tempestive e al tempo stesso personalizzate per stare vicino agli iscritti colpiti dalle alluvioni. “Questo tragico evento - dichiara Santoro - ripropone il tema cruciale dell'assistenza per un ente che, come Inarcassa, si occupa di garantire la pensione ai propri iscritti ma anche di accompagnarli lungo tutto l'arco della vita attiva. Il nostro sostegno - conclude - dev'essere dunque mirato e permettere a chi ne usufruisce di tornare per quanto possibile alla normalità e al lavoro in tempi brevi». La Cassa interverrà al più presto per fornire il sostegno necessario, attivando le azioni previste dal Regolamento dell’Associazione per le calamità naturali, che prevede la concessione di contributi rimborsabili senza interessi, e punta a fornire un aiuto concreto e immediato agli iscritti che hanno subito danni alle loro attività professionali o personali a causa dell’alluvione e consentirne la rapida ripresa. Verranno inoltre recepite le disposizioni normative, successive alla dichiarazione dello stato di emergenza, che interverranno in merito alla sospensione di adempimenti e versamenti contributivi, riguardanti i liberi professionisti residenti nelle località colpite.