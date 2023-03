Casse di previdenza, quasi 20 miliardi investiti in immobili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Casse di previdenza e mattone. Un rapporto che negli anni ha vissuto periodi di passione alternati a turbolenze. E che negli ultimi tempi si è raffreddato a tal punto da spingere alcuni istituti alla vendita di interi pacchetti immobiliari. Il caso più eclatante quello di Enpam, l’ente nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri, che ha ceduto nel 2022, dopo una lunga e combattuta gara, un pacchetto di asset di varia tipologia del valore di 842 milioni di euro agli americani di Apollo. Non solo. Nella speranza di diversificare e inseguire migliori rendimenti alcune Casse hanno iniziato a guardare oltreconfine, puntando ad acquisire immobili in alcune capitali estere.

E l’Italia? Il patrimonio investito in immobili è progressivamente sceso, come si legge nel comunicato Covip sulla fine dello scorso anno che certificava un aumento del patrimonio delle Casse di Previdenza passato dal 2013 da 65 miliardi di euro ai 108 miliardi di euro del 2021, ma con investimenti immobiliari, pari a 19,8 miliardi di euro (19,6 nel 2020), in flessione in percentuale dell’attivo (18,3 contro 19,4%). Meno quote di fondi immobiliari, che rappresentano però la fetta più importante degli investimenti, ma anche meno immobili detenuti direttamente.

Ma i soldi delle casse fanno gola e potrebbero rappresentare un tassello importante in vari ambiti di sviluppo del Paese. Tema centrale discusso ieri a Roma agli Stati generali di Adepp.

L’agenda delle priorità europea ed italiana condivisa e chiara nella giornata di ieri declina tre capisaldi: la transizione energetica, la

lotta alla diseguaglianza sociale e la rigenerazione infrastrutturale e urbana.

«La crescita è fondamentale in particolare in questo periodo storico per accelerare la transizione culturale ed industriale e ridurre le diseguaglianze generando occupazione attraverso cooperazione/partenariato come modalità operativa» è emerso dal convegno. Una strada per fare in modo che il sistema italiano possa coordinarsi con obiettivi comuni e stringenti.