Casse, sono 23 miliardi gli investimenti in asset illiquidi

L’emblematico errore della Corte

Le tendenze aggregate, pur consegnando un’immagine complessiva del sistema, oscurano l’ampia variabilità nella composizione dell’attivo tra le 20 Casse, con politiche di investimento che tendono ad essere tra di loro sempre più disomogenee. Un po’ come la struttura dei bilanci, che sono redatti senza uno schema standardizzato tra i diversi Enti. Il presidente della Covip, Mario Padula, nel presentare la relazione annuale in settimana ha rimarcato la necessità di ricevere informazioni omogenee da parte delle Casse, con dati classificati in modo coerente, sia a valori di bilancio sia a valori di mercato, e non come oggi che ogni struttura procede in ordine sparso.

La stessa Corte dei Conti nel corso della recente audizione del 29 maggio scorso presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, è stata indotta a commettere un errore dalla variegata modalità di rappresentazione dei dati di bilancio da parte delle diverse Casse. In particolare nell’allegare all’audizione la tabella pubblicata a lato, per la Cassa dei psicologi (Enpap) la Corte ha indicato un investimento in fondi chiusi immobiliari per oltre 719 milioni, quando in realtà ammonta a 131 milioni.

Verso l’auspicata omogeneità

La disomogeneità dei bilanci delle 20 Casse è riscontrabile, però, anche sulle informazioni di carattere qualitativo. Plus24 ha provato ad analizzare i bilanci consuntivi del 2018 che sono ad oggi disponibili sui siti internet dei diversi enti previdenziali. Un’analisi parziale perché alcuni bilanci ancora non sono stati pubblicati. A scorrere i bilanci disponibili è possibile per esempio appurare che le polizze assicurative in portafoglio per alcune Casse sono investimenti illiquidi, mentre per altre figurano tra gli attivi più facili da liquidare. Nell’analizzare i conti dell’Enpam, la più grande Cassa di previdenza dei professionisti che redige uno dei bilanci più chiari, è facile cogliere il dato (32,3% del portafoglio investimenti) degli asset illiquidi ripartiti tra bond strutturati (0,3%), alternativi (2,5%), private debt (0,2%), polizze assicurative (0,6%), infrastrutture (0,7%) e immobiliare (28%). Uno spaccato così puntuale che è difficile trovare nei bilanci di tutte le Casse.