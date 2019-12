Cassoeula, un piatto ricco per il territorio Gli chef stellati rilanciano la ricetta, in Brianza festival da due milioni di euro di Enrico Netti

Da sinistra, Carlo Cracco, Chicco Cerea e Davide Oldani hanno contribuito con proprie ricette al rilancio della cassoeula

5' di lettura

Seconda giovinezza per la cassoeula o cazoeula, piatto lombardo non globalizzato forse perché povero ma pilastro, al pari del risotto con l’ossobuco e l’orecchia di elefante della cucina tradizionale della regione. A metà gennaio tra la Brianza e il Comasco scatterà il Festival della cazoeula (www.festivaldelacazoeula.it) che terminerà il 17 marzo. Il giro d’affari mosso da questa iniziativa è di circa 2 milioni spesi nei ristoranti aderenti. Più di 40 tra ristoratori e osti prepareranno questa specialità non adatta a vegani, animalisti e supporter del free from perché altamente nutriente e calorica, mantenendo viva una tradizione secolare che rischiava di andare perduta. «Entro il 2020 fonderemo l’Accademia della cazoeula» anticipa al Sole 24 Ore Claudio Bizzozero, presidente dell’Associazione cazoeula.

Solo negli ultimi anni è assurta a portata in cui anche gli chef stellati si cimentano nella rivisitazione della specialità. È il caso di Davide Oldani, (D’O a Cornaredo nei dintorni di Milano), Carlo Cracco (Ristorante Cracco nel centro di Milano) e Enrico Cerea (Da Vittorio a Brusaporto, Bergamo). Ognuno ha voluto cimentarsi e rielaborare questa particolare pietanza. Cracco ha creato un piatto di pasta con verza, costine e musetto (del maiale), Oldani ha ideato la cassuoela scomposta utilizzando tutti gli ingredienti del piatto tradizionale. A metà novembre, era lunedì 16, Da Vittorio ha organizzato una cena a tema, dove la cassoeula era la portata principe. Piatto povero? Indubbiamente si, ma la cassoeula è un piatto di cui lo chef milanese Gualtiero Marchesi andava ghiotto.

Riconoscimenti e successi per una portata invernale che nei secoli passati veniva cucinata nelle cascine della pianura padana soprattutto, se non quasi esclusivamente, per non sprecare nulla del maiale appena macellato. Questo piatto lombardo a detta degli storici affonda le sue radici nel lontano XV secolo, in un ricettario del campano Ruperto da Nola. L’autore viene considerato uno dei padri della gastronomia spagnola e fu al servizio della corte Aragonese di Napoli. A Ruperto da Nola risale la prima ricetta in cui si trovano gli ingredienti chiave e la preparazione della cassuoela. Da Napoli la ricetta arrivò a Milano al seguito delle truppe spagnole che a metà del quindicesimo secolo dominarono il capoluogo. Passarono le dominazioni austriache e francesi ma il piatto restò sul territorio.

Oggi come ieri volendo nella cassuoela (cassuola in brianzolo) possono finire, oltre ai verzini (salamit) e le costine (custin), cotenna (cudic), musetto (mus), zampetto (pesciou), l’orecchio (uregia) e il codino (cuin). Tutte parti cotte a fuoco lento insieme alle verze (vers), altro ingrediente povero coltivato in pianura.

La tradizione vuole che la stagione giusta per preparare il piatto inizi a novembre, con le celebrazioni dei defunti, quando la verza prende il primo gelo. Altri fanno coincidere il momento a gennaio con i festeggiamenti di San Antonio Abate, quando si macellano i maiali.