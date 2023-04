Casta Diva, approvato il nuovo piano industriale: ricavi a oltre i 100 mln

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cda di Casta Diva Group, media company che si occupa di organizzazione eventi e produzione di contenuti quotata su Egm, ha approvato il nuovo piano industriale 2023-2025. Nel confronto tra i risultati del 2021 e quelli consolidati - ma non ancora audited - del 2022, la società ha aumentato il Valore della Produzione del 179%, da 29,7 milioni a 82,8 milioni; l’Ebitda del 300%, da 1,5 milioni a 6,0 milioni; la Pfn del 269%, da un indebitamento di 1,6 milioni a una cassa di 2,7 milioni. I valori assoluti di questi parametri sono tra 2 e 7 volte più alti di quelli del 2019, prima della crisi innescata dal Covid (valore della produzione 36,8 milioni, Ebitda 0,8 milioni, Pfn indebitamento di 1,6 milioni).

I dati del 2022 unaudited del gruppo guidato da Andre De Micheli sono da considerarsi preconsuntivi, in quanto non sono stati ancora esaminati dalla società di revisione e il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato non è stato ancora approvato. A completamento della panoramica su quanto è successo alla società tra il 2021 e il 2022, si segnala anche che il prezzo dell’azione nell’anno 2022 è aumentato del 99%, da 0,346 a 0,688, a fronte di un calo del listino Egm del 19%. Il Piano 2023-2025 prevede a fine 2025 un target di 105,1 milioni di valore della produzione, 11,1 milioni di Ebitda adjusted (Ebitda margin 10,5%), 9 milioni di Ebit adjusted, -4,5 milioni di Posizione Finanziaria Netta (Cassa).

I pilastri strategici del piano sono aggregare il mercato della Live Communication in Italia; semplificare la struttura aziendale, digitalizzarne i processi, ridurne i costi; rendere sostenibili le attività e raggiungere ambiziosi obiettivi Esg; espandere la diversificazione dell’offerta e il reach internazionale attraverso l’M&A, in entrambi i segmenti dell’attività; monitorare e integrare le novità tecnologiche; valorizzare il titolo azionario; remunerare l’azionariato.