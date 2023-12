Casta Diva brilla a Milano per il piano 2023-2026 e la distribuzione dividendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Vola a Milano il titolo di Casta Diva Group. A piacere al mercato è il nuovo piano industriale 2023-2026 reso noto dall’azienda attiva nel settore della comunicazione. Nell'arco di piano, tenendo conto delle operazioni già realizzate, la società ha fissato come obiettivo un valore della produzione di 153 milioni di euro, un Ebitda adjusted di 17,7 milioni, un Ebitda margin dell'11,6%, un Ebit adjusted di 13,6 milioni e una posizione finanziaria netta di -6,4 milioni. I numeri diffusi da Casta Diva hanno fatto alzare il titolo sin dalle prime battute di mercato, arrivando a scambiare a 1,51 euro per azione. Il nuovo piano industriale riporta come base di partenza i risultati 2023 già conseguiti, consolidati ma non audited, al 24 novembre 2023.

Nel confronto tra i risultati del 2022 e quelli previsti a fine 2023, il valore della produzione cresce del 33% a 111,3 milioni, l’Ebitda adj cresce del 44% sul 2022 e del 51% sul vecchio piano, l’Ebitda adj margin segna un +8,7% sul 2022 e un +17% sul vecchio piano. L’Ebit adj cresce di 6,1 milioni, mentre la Pfn di 5,5 milioni (-2,8 milioni a fine 2022 e -3,3 milioni nel vecchio piano).Confermata poi tra il 2023 e il 2025 la distribuzione dei dividendi già iniziata, per un valore non inferiore ai 3 milioni di euro. La società precisa che nei primi 11 mesi dell’anno il prezzo dell’azione Casta Diva è aumentato del 105%, da 0,664 euro a 1,360 euro, a fronte di un calo del listino Egm del 16%.

Loading...

La crescita nel 2023 e quella prevista per il futuro si basano su precise linee strategiche costituite dall’aggregazione dei marcati della live communication e della video production in Italia, dalla semplificazione della struttura aziendale, che consiste nella digitalizzazione dei processi e nella riduzione dei costi. Fondamentale anche l’attenzione alla sostenibilità attraverso l'Esg Pact, un piano di iniziative in ambito Esg e l’obiettivo di diventare società benefit. Le linee guida della società indicano anche la volontà di diversificare l’offerta e il reach internazionale attraverso l’M&A, monitorare e integrare le novità tecnologiche (grazie anche la partecipazione a Web3 Alliance) e remunerare l’azionariato. Il Cda ha inoltre approvato il testo della LoI per l’acquisizione del 70% del capitale della E-Motion Srl, casa di produzione di Genova specializzata in video industriali e per eventi, che prevede di chiudere il 2023 con un fatturato di 3,1 milioni e un Ebitda di 0,3 milioni (Ebitda margin del 10%). Il costo dell'operazione si attesta a 826 mila euro e, qualora finalizzata, potrà essere pagato post firma accordo in parte al Closing e in parte a 18 mesi dal Closing, che è condizionato all’esito di una due diligence attualmente in corso.