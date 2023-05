Casta Diva premiata dopo i conti del 2022, volano utile e ricavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Piazza Affari premia Casta Diva Group, dopo la pubblicazione dei conti del 2022, in netta crescita. I titoli segnano una delle performance migliori del mercato. Casta Diva ha chiuso il 2022 con un utile di 1,8 milioni a fronte di un risultato positivo di 400mila euro l'anno prima. I ricavi sono triplicati a 83,6 milioni, con Ebitda a 7 milioni (da 1,2) ed Ebit a 3,9 milioni (da 0,5). La cassa è positiva per 2,8 milioni (era 2,7 milioni il 30 giugno scorso). «Casta Diva ha saputo superare i due anni della pandemia uscendone più forte di prima su tutti i parametri e migliorando anche le ultime previsioni del Piano Industriale pubblicato il 3 aprile 2023 - ha commentato il presidente e a.d. della società attiva nella comunicazione, Andrea De Micheli - rispetto al pre-Covid, ossia rispetto all’anno 2019, Casta Diva registra un fatturato più che doppio, un Ebitda di quasi otto volte più cospicuo, e una posizione finanziaria netta di 2,8 milioni. Tutte le nostre società operative non solo sono andate meglio del 2021 ma hanno addirittura registrato il loro miglior anno di sempre». La società, ha aggiunto, ha «una dozzina di altri dossier di possibili M&A in fase di studio» e si aspetta di «affrontare con coraggio e determinazione un futuro di crescita». Casta Diva conferma «la distribuzione già annunciata di dividendi per 3 milioni nell’arco del Piano 2023-2025, che inizierà non appena i flussi finanziari positivi prodotti già quest’anno dalle società operative risaliranno verso la capogruppo».