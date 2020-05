Castagna: «Verso fine anno la revisione del piano BancoBpm» Il numero uno di Banco Bpm ha sottolineache che stanno «valutando di incrementare la chiusura di filiali prevista e considerando un impatto più veloce del digitale» di Monica D'Ascenzo

Il numero uno di Banco Bpm ha sottolineache che stanno «valutando di incrementare la chiusura di filiali prevista e considerando un impatto più veloce del digitale»

Oltre «100mila richieste di moratoria, di cui tre quarti dalle aziende e un quarto da privati». Questi i numeri dopo 2 mesi di lockdown di Banco Bpm. Il ceodel gruppo, Giuseppe Castagna, ha dato l’aggiornamento nella diretta Instagram sull’account del Sole 24 Ore nella serie “#PostCovid - Il mondo che verrà”. «Ci stiamo adoperando e siamo a buon punto sulle famose erogazioni» di prestiti garantiti dallo Stato «sotto i 25mila euro», ha proseguito Castagna, ammettendo che l’erogazione è stata «molto complicata» a causa della necessità «di doversi raccordare con le procedure del Mediocredito, che comunque usavamo anche prima ma siamo passati da qualche decina al giorno a 3-4 mila al giorno». Per questo motivo, «ci sono volute un paio di settimane a farci partire, ma ora su 40mila richieste le abbiamo processate tutte, erogate 22mila e ottenuto garanzie su 28mila. In un paio di settimane dovremmo riuscire a erogare tutto».

«Non sono in grado di dare interpretazione della richiesta, ma se stiamo a quello che dice Fca non è per liquidità a se stessa ma per dirottare liquidità verso i subfornitori. Non ne conosco la motivazione, ma è più probabile che sia questa che una necessità fisiologica della grande azienda. Le grandi aziende non stanno ricorrendo a questo tipo di garanzie». Così l'a.d. di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha commentato la richiesta di Fca di un prestito a Intesa Sanpaolo con garanzia Sace. Castagna è intervenuto a una diretta Instagram sull'account del Sole 24 Ore nell'ambito della serie “#PostCovid - Il mondo che verra'”. «Noi siamo i primi tifosi dei nostri clienti e i primi interessati a dare tutto il supporto finanziario», ha aggiunto parlando in generale delle misure a sostegno delel imprese. Castagna ha poi ricordato che «le misure del Governo sono molto utili», ma che mancano strumenti a sostegno delle imprese che si trovano in fase di ristrutturazione e che hanno debiti classificati come Utp. «Non c'è nessun provvedimento di sostegno: non hanno né moratorie né finanziamenti garantiti», ha concluso.

«Quello che hanno fatto le banche, insieme anche alla Gdo e all'industria agroalimentare, dimostra che si può restare aperti in sicurezza» ha osservato Castagna, aggiungendo: «Noi - ha aggiunto - non abbiamo mai chiuso ma abbiamo ridotto drasticamente la presenza delle persone nelle filiali.Abbiamo aumentato lo smart working passando da 700 a 7.000 persone e abbiamo lasciato aperte 1.100 filiali su 1.600 complessive. Da fine aprile abbiamo un incrementato la presenza delle persone a lavoro e se le cose continueranno ad andar bene incrementeremo ancora per far fronte alle enormi necessità che stanno avendo imprese e famiglie in conseguenza della crisi. Siamo molto soddisfatti, con il sistema bancario che ha dimostrato una grande flessibilità. Lo smart working è stato un passo avanti al quale non si potrà fare a meno nel futuro. Ci voleva uno scossone per accettare il cambiamento».