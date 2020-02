Castaldi: «Ero un fiduciario e ho sempre rispettato le leggi»

Vorrei far notare che Londra si poneva in Europa esattamente come si pone New York negli Usa, quindi attirava moltissime persone in cerca di business o semplicemente per prestigio. Costituire una società nel Regno Unito costa circa 25 euro e la gestione amministrativa semplificata della medesima per un anno è di circa 800 euro. Questo significa che moltissima gente in Europa ci ha chiesto di costituire società nella nostra veste di agenti regolarmente registrati. Ovviamente la mortalità delle medesime è molto alta. Abbiamo offerto anche il servizio fiduciario, nel rispetto della legge inglese, per questo una parte è intestata direttamente a noi.



La procura di Vicenza la ritiene una figura chiave nell'organizzazione di una gigantesca frode carosello che coinvolge molte altre aziende. Come si dichiara? Che tipo di relazione aveva con gli imputati in quel caso?



Semplicemente la Castaldi Lawyer era fiduciaria nella partecipazione azionaria di una società non italiana.



Le aziende che la Castaldi Lawyer ha gestito per Antonio Scimone avevano, secondo gli investigatori, dei conti bancari in Svizzera che non sono mai stati identificati e, di conseguenza, il cui contenuto non è stato sequestrato. La Castaldi Lawyer è in possesso del numero di tali conti correnti?



Non ho aperto i conti delle società in oggetto né è corretto sostenere che abbia “gestito” le stesse.