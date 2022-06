Castel del Monte - Puglia

Risale al XIII secolo e fu fatto costruire dall'Imperatore Federico II, nell'attuale Comune di Andria, a circa 50 Km da Bari, in cima a una collina di circa 540 metri di altezza lontana dai centri abitati. C'è chi lo ritiene uno dei più misteriosi castelli italiani, e a partire dalla sua configurazione il titolo appare assolutamente meritato: la pianta è ottagonale con una torretta a sua volta ottagonale per ogni spigolo, non dispone di fossati, stalle e di elementi architettonici di tipo militare e non è neppure collocato in una posizione strategica. Le anguste scale a chiocciola e le feritoie troppo strette per lanciare frecce ne escludono un uso di tipo difensivo e rafforzano la tesi di un edificio pensato rispetto a precise geometrie matematico-astronomiche, tenendo conto dei numerosi simbolismi che lo caratterizzano e della presenza di elementi di stile dell'Europa del Nord e del mondo arabo. L'unicità e l'importanza storica di Castel del Monte sono comunque tali da giustificarne l'inserimento, nel 1996, tra i Patrimoni dell'Umanità dell'Unesco.

