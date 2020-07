Castel Volturno e la mafia nigeriana

Prostituzione e spaccio di droghe

La domanda che bisogna porsi è la seguente: che tipo di illeciti compie questa mafia in Italia (da Nord a Sud)? Qui si apre un capitolo molto interessante, perché richiama direttamente in causa le mutazioni che sono in atto all'interno delle mafie tradizionali italiane. La mafia nigeriana si occupa principalmente di prostituzione, spaccio di droga, clonazioni di carte di credito e gestione degli immigrati. In pratica si occupa di tutte quelle attività che creano un grande allarme sociale. Le mafie italiane, al contrario, preferiscono occuparsi di attività illecite che non danno nell'occhio: dalle infiltrazioni nell'economia sana e nel meccanismo degli appalti pubblici al traffico di droga internazionale. Tutte attività che non espongono alla riprovazione sociale a cui invece va incontro chi spaccia apertamente oppure chi offre il proprio corpo per strada. I mafiosi nigeriani, dunque, non puntano per ora a sostituirsi alle mafie autoctone, ma a fare il lavoro sporco che i mafiosi italiani non vogliono più fare.

L'aspetto che più sconcerta di questa mafia è la violenza dei suoi metodi di coercizione. Nazzaro offre documenti inediti sui loro metodi punitivi, anche se è molto difficile quantificare gli omicidi in un mondo sommerso dove tante persone sono clandestine e dunque non registrate da nessun'anagrafe. La cosa certa è che anche loro hanno capito che compiere omicidi alla luce del sole aumenta la pressione delle forze dell'ordine e le attività inquirenti, e dunque evitano di compierne.



Nei suoi tanti lavori sulla mafia nigeriana Nazzaro ha sempre sottolineato il grande problema della “domanda”, nel senso che gli italiani consumano molti soldi per acquistare droghe e per consumare rapporti sessuali con le prostitute. Evidentemente finché c'è una domanda ci sarà anche un'offerta, e quanto più è rischiosa e pericolosa, quest'offerta, tanto più verrà svolta da mafie che non hanno ancora fatto il salto di qualità nella cosiddetta zona grigia della mafia finanziaria ed economica.



Castel Volturno

Emerge infine il grande problema di Castel Volturno e di un pezzo della provincia di Caserta, che lo Stato non riesce ancora a controllare e a riportare alla legalità. Un vero e proprio buco nero nel quale vengono quotidianamente risucchiati gli aspetti più oscuri della società e dell'economia italiana.

Sergio Nazzaro, Mafia nigeriana. La prima inchiesta della squadra anti tratta, Città Nuova Editrice, 136 pagg., 16,00 euro